Rendőrök lepik el az utakat mától: egyetlen célja van az akciónak

A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján

a rendőrség Magyarország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi

– írja honlapján a rendőrség.

Az akció december 15-e és 21-e között tart.

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetőkkel szemben, amit természetesen az ünnepek sem írhatnak felül.

Az alkohol már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, melyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. A szeszes ital fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, lassabban mozognak a szemet mozgató izmok, a mentalitásban kedvezőtlen változások történnek

– írja a rendőrség.

