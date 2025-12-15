  • Megjelenítés
Újra éles a verseny az amerikai jegybankelnöki székért
A piac korábban szinte biztosra vette, hogy Kevin Hassett lehet a Federal Reserve következő elnöke, ám Trump elnök befolyásos tanácsadói köréből egyre több jel érkezik az ellenállásról. A háttérben az a félelem áll, hogy Hassett túl közel állna az elnökhöz, ami idővel a kötvénypiac „lázadását” és magasabb hosszú hozamokat válthat ki. Közben Kevin Warsh esélyei meredeken emelkednek a fogadási piacokon, Trump pedig nyilvánosan is „a két Kevin” versenyéről beszél.

Kevin Hassett amerikai jegybankelnöki esélyei – amelyeket a piac korábban szinte kész tényként kezelt – visszajelzések szerint megtorpantak: a CNBC értesülései szerint Trump elnök közelében több, magas szintű szereplő is ellenérzéseket fogalmazott meg a jelöltségével kapcsolatban.

A források szerint az aggodalom lényege, hogy a Nemzeti Gazdasági Tanács (National Economic Council) igazgatója túlságosan közel áll az elnökhöz

– ironikus módon éppen ez volt az egyik ok, amiért eredetileg ő számított a legesélyesebbnek Jerome Powell jelenlegi Fed-elnök utódjaként. A belső ellenállás részben magyarázhatja, miért mondták le december elején a jelöltekkel tervezett interjúkat, majd – legalábbis Warsh esetében – miért ütemezték át őket a múlt hétre.

Miután Trump újságíróknak azt mondta, hogy már tudja, kit választ a Fed élére, pénteken meglepte a befektetőket: a Wall Street Journalnak adott interjúban arról beszélt, hogy a korábbi Fed-kormányzó, Kevin Warsh felzárkózott Hassett mellé, és a jelöltek listáján a csúcsra került. A kijelentés hatására a Kalshi előrejelzési (fogadási) piacain Hassett esélyei meredeken estek.

„Szerintem a két Kevin nagyszerű” – mondta Trump.

Hassett hétfőn továbbra is favorit a Kalshin, 51%-os eséllyel, bár ez az érték a hónap eleji 80% feletti csúcsról esett vissza. Warsh jelenlegi esélye 44%, ami a december eleji nagyjából 11%-ról ugrott fel.

Az ellenállás inkább Warsh „felépítésében” ölt testet, mintsem Hassett nyílt kritizálásában. A JPMorgan egyik csütörtöki rendezvényén

Jamie Dimon vezérigazgató kedvezően nyilatkozott mind Hassettről, mind Warshról, de tett néhány olyan megjegyzést, amely alapján a hallgatóságban többen úgy érezték, Dimon inkább a volt Fed-kormányzót látná szívesen.

A Bloomberg News november végén arról számolt be, hogy Hassett vált a legesélyesebb jelöltté Powell leváltására; Powell megbízatása májusban jár le.

Ahogy azonban haladt előre december, több forrás szerint Hassett jelöltsége egyre több ellenállásba ütközött.

Erősödött az a félelem, hogy a kötvénypiac idővel „fellázadhat”, ha Hassettről az a kép alakul ki, hogy túlságosan Trump zsebében van.

Ez végül éppen az ellenkező hatást válthatná ki, mint amit Trump szeretne: a hosszú távú hozamok emelkedhetnek attól a várakozástól, hogy Hassett egy esetleges későbbi inflációs újraéledésnél nem lenne elég határozott az árstabilitás védelmében.

Talán részben ezekre a kritikákra reagálva Hassett a hétvégén, a CBS Newsnak adott interjújában határozottabban beszélt a Fed függetlenségéről.

„Trumpnak nagyon erős és megalapozott nézetei vannak arról, mit kellene tennünk. De végső soron a Fed feladata az, hogy független legyen, és a Kormányzótanácsban, az FOMC-ben dolgozó emberekkel együttműködve konszenzust alakítson ki arról, merre menjenek a kamatok” – mondta Hassett a „Face the Nation” című műsorban, az átirat szerint.

Amikor megkérdezték, hogy az elnök véleménye ugyanakkora súllyal esne-e latba, mint egy szavazati joggal rendelkező jegybankáré, Hassett így felelt: „Nem, nem, semmi súlya nem lenne. Egyszerűen csak: az ő véleménye akkor számít, ha jó – tudja –, ha adatokon alapul.”

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

