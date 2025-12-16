34 százalékkal drágulhat egy tétel a műszaki vizsgán

A tervezet szerint módosulna a közúti járművek forgalomba helyezésével, forgalomban tartásával és környezetvédelmi ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárások díjait szabályozó rendelet. Ennek egyik pontja egy konkrét összeget emelne meg:

a jelenlegi 236 forintos környezetvédelmi hozzájárulás 316 forintra nőne jövőre.

A környezetvédelmi hozzájárulás egy olyan díjtétel, amelyet minden műszaki vizsga során meg kell fizetni, még ha a legtöbb autós nem is külön soron találkozik vele. Ez az összeg a műszaki vizsga részeként elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálathoz kapcsolódik, vagyis ahhoz az ellenőrzéshez, amely során például a jármű károsanyag-kibocsátását vizsgálják.

Ez a jelenleg 236 forintos tétel a kisebb része ennek a befizetésnek, ugyanis a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet alapján végzett hatósági eljárások és tevékenységek díjainak 20 százalékát is be kell fizetni. A jelenleg hatályos szabályok szerint ez a díj

a 3500 kilogrammot nem meghaladó össztömegű járművek esetében 9600 forint (ennek a 20 százaléka 1920 forint )

) a 3500 kilogrammot meghaladó össztömegű járművek esetében 17100 forint (ennek a 20 százaléka 3420 forint)

Ez az egységes összegű hozzájárulás együtt képezik azt a forrást, amelyből például:

a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos intézkedéseket,

a közlekedési zaj csökkentését célzó programokat,

a mérőeszközök és vizsgálóberendezések fejlesztését,

az ezekhez kapcsolódó informatikai rendszereket és adatbázisokat,

valamint a lakosság tájékoztatását

finanszírozzák.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images