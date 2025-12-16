Budapest harmadik legnagyobb bevétele: egy hatalmas hiány

Budapest 2026-os költségvetése papíron egyensúlyban van, a számok mögött azonban egy 64 milliárd forintos bizonytalanság húzódik. Megnéztük, mire költene a főváros jövőre, miből finanszírozná mindezt, és mit jelent valójában a bevételekbe beépített "lyuk". A tervezet sorsa a Tisza képviselőinek szavazatán áll vagy bukik.

A Fővárosi Közgyűlés szerdán tárgyalja a jövő évi költségvetés első tervezetét. Ennek kapcsán szétszálaztuk, hogy 2026-ban mire költene Budapest és miből.

Mire költ a város?

Budapest egyértelműen a közösségi közlekedés működtetésére fordítja a legtöbbet. Rögtön a második legnagyobb tétel azonban a szolidaritási hozzájárulás, amit az államkasszába fizet be a főváros és eredeti célja a szegényebb önkormányzatok támogatása – noha az összeg a központi költségvetésbe vándorol, így nem nyomon követhető, hogy mire költik.

Az is látszik, hogy a működésen felüli feladatokra, fejlesztési célokra nem jut sok forrás: felújításokra és beruházásokra az 532,5 milliárdos büdzsé kevesebb, mint 5 százaléka megy.

A bevételek 60 százaléka iparűzési adó

Azt, hogy a jövő évben miből szeretné finanszírozni a főváros fenti feladatokat, az alábbi ábra mutatja:

Ebből jól látható, hogy a fővárosnak toronymagasan az iparűzési adóból származik a legtöbb bevétele. A teljes, mintegy 532,5 milliárd forintos költségvetésből 318,6 milliárd érkezik ebből a forrásból.

Mit takarnak az egyes tételek?

Működési célú támogatások az államháztartáson belülről (41,4 mrd). Lényegében ez a sor mutatja, hogy mennyivel járul hozzá az állam Budapest működéséhez. Itt olyan tételek vannak, mint például az önkormányzat általános (8 mrd), kulturális feladatainak (2,6 mrd) támogatása, szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása (16,6 mrd), valamint a kormány 12 milliárdos hozzájárulása a közösségi közlekedés üzemeltetéséhez. Ez utóbbi összege 2018 óta változatlan és jövőre is ennyi marad, miközben a tömegközlekedésre várhatóan 192 milliárdot fordít a főváros jövőre. Ráadásul ezt a pénzt még erre az évre sem utalta át a kormány – igaz, nemrég megígérték, hogy az év végéig kifizetik.

Iparűzési adó (318,6 mrd). Az az adó, amit a vállalkozók fizetnek annak az önkormányzatnak, ahol a székhelyük vagy telephelyük van. Az adóalap a cégek nettó árbevételének bizonyos tételekkel csökkentett része, mértéke maximum 2%.

Működési bevételek (88,8 mrd). Itt sokféle tétel található, a nagyobbak közé tartozik 31,8 milliárd forint, amit a 2023. és 2024. év szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből vár a főváros. De itt szerepel például 8 milliárd a fővárosi vagyonkezelő tervezett ingatlaneladásaiból, 7,2 milliárdnyi kiszámlázott ÁFA, 5,7 milliárd behajtási díjbevétel a Közútnak, 5,3 milliárd osztalék a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-ből.

Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire reális a a 2023. és 2024. év szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből várt 31,8 milliárdos bevétel. Ezt összességében nehéz felmérni, az viszont látszik, hogy az elsőfokú bíróság a 2023-as szolidaritási hozzájárulás beszedésével kapcsolatban kimondta, hogy mivel az Államkincstár nem folytatott le tisztességes hatósági eljárást a beszedési megbízások (sajtóban hivatkozott nevén inkasszók) benyújtása előtt, ezért azok jogellenesek. Ezen a Kúria ítélete sem változtatott. A jogellenesség jogerős megállapítása erős alap: megnyitja az utat pénzügyi igények (visszatérítés, kamat, esetleges többletkár) érvényesítéséhez – de hogy ebből végül mennyit és milyen jogcímen ítélnek meg, az nem automatikus, bizonyítás és jogcím kérdése.

Maradványok igénybevétele (12 mrd). Azok a források, amik úgy maradnak meg, hogy nyer valamire pénzt a Főváros, de nem a teljes keretet használják fel.

Lyuk (64 mrd). Ez nyilván nem egy valódi bevétel, ezért a továbbiakban erre kitérünk.

A fentiekből is látszik, hogy a költségvetés kritikus eleme a szolidaritási hozzájárulás jövője, és az ezzel a kapcsolatban a közelmúltban történt fejlemények ellenére továbbra is rendkívül nagy a bizonytalanság.

Mit jelent, hogy 12 százaléknyi lyuk van a bevételekben?

Budapest jóval többet fizet be a központi költségvetésbe, mint amennyi pénzt kap onnan. A 64 milliárdnyi többletelvonás a főváros szerint jogszerűtlen, mivel a Kúria az értelmezésükben kimondta, hogy nem válhatnak hosszú távon nettó befizetővé az állammal szemben. Emiatt a költségvetés tervezetében a kiadási oldalon ugyan szerepeltetik a kifizetéseket, de ezzel a bevételi oldalon szembeállítanak egy 64 milliárdra rúgó tételt "nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás" néven. Ez úgy jött ki, hogy ennyivel több pénzt von el az állam Budapesttől, mint amivel a működését támogatja. A pontos számításukat mutatja a lentebbi táblázat.

Budapest központi költségvetésből származó működési célú forrásai és a központi elvonások 2025. évi előirányzat (milliárd Ft) 2026. évi előirányzat (milliárd Ft) Változás (milliárd forint) Változás (%) Általános működés és ágazati feladatok kormánytámogatása 38 39,5 1,5 4 Szolidaritási hozzájárulás -89,1 -97,7 -8,6 9,7 Elvonás a Területfejlesztési Alapba -5,7 -5,7 Támogatás és elvonások egyenlege -51,2 -64 -12,8 24,9 Forrás: 2026-os költségvetési tervezet, Portfolio

Ahhoz, hogy a betervezett összeg reális legyen, az kellene, hogy az Államkincstár ennyivel kevesebbet vonjon le szolidaritási hozzájárulásként.

A másik lehetőség, hogy az Államkincstár ugyan levonja a teljes adót, de a kormány vagy az állam valamelyik szerve egy ekkora támogatást utal át.

Emiatt tekinthető "lyuk"-nak a 64 milliárd, mivel valójában emögött nem áll tényleges bevétel.

Inkább egy technikai megoldásról van szó, amire azért is van szükség, hogy ugyanannyi legyen a bevétel és a kiadás. Az önkormányzatok ugyanis nem fogadhatnak el olyan költségvetést, amely működési hiánnyal számol.

Volt már erre példa

Tavaly az önkormányzat szintén olyan költségvetést fogadott el, amelyben a fenti logika alapján nem a szolidaritási hozzájárulás teljes összegének befizetésével számoltak. Akkor is abban bíztak, nem kell majd a teljes pénzmennyiséget kifizetniük. Az Államkincstár és a kormány azonban nem vette figyelembe az érvelést, a levonások megtörténtek és Budapest működése veszélybe került. Gulyás Gergely miniszter erről az előző heti Kormányinfón azt mondta, hogy

ha valakinek van egy adótartozása, akkor egy adóhivatalnak az a feladata, hogy ezt beszedje. Nem tehet másként. Bűncselekményt követne el a Kincstár vezetője, ha nem így járna el.

Arról, hogy miért tervez mégis úgy a főváros, mintha reális lenne, hogy nem kell befizetnie a szolidaritási hozzájárulás egy részét, Karácsony úgy nyilatkozott az ATV-nek: "Azt írja le az Állami Számvevőszék, feketén-fehéren, hogy a főváros vagy befizeti az állami elvonásokat, vagy biztosítja maradéktalanul a közszolgáltatásokat, a kettő együtt nem megy. És az egyik, a közszolgáltatások biztosítása nekünk politikai, erkölcsi felelősségünk és törvény által előírt, kétharmados törvénybe foglalt feladatunk. A másik, az elvonás pedig szerintem erkölcstelen, helytelen, és törvénytelen is. Tehát nyilván, én ebben a helyzetben nem azt fogom választani, hogy befizetem az államnak a pénzt, hanem kifizetem a dolgozók bérét."

A bérek kifizetésére Orbán Viktor is ígéretet tett.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 10. Segélyhitelt adna a kormány Budapestnek, de Karácsony nem kér belőle

Valódi változást egyébként az hozhatna, ha a választások után felálló új kormány újratervezné az önkormányzatok finanszírozási rendszerét. Erre van is szándék mind a Fidesz, mind a Tisza oldaláról.

Mi várható szerdán?

A Fővárosi Közgyűlés szavazni fog a 2026-os költségvetés fent bemutatott tervezetéről. A többséghez legalább 17 képviselő támogatása szükséges, a főpolgármester koalíciója 7 főből áll.

Így a tervezet elfogadásához még vagy a Tisza, vagy a Fidesz 10 képviselőjének támogatása mindenképpen szükséges.

A Fidesz egyértelművé tette, hogy nem támogatja a javaslatot. Szerintük már a tavaly elfogadott költségvetés is törvénytelen volt azzal a megoldással, ami nem a teljes szolidaritási hozzájárulás befizetésével kalkulál. A Tisza tavaly a büdzsét támogatta, a mostaniról még nem ismert az álláspontjuk.

Ha a javaslatnak nem sikerül többséget szereznie, akkor a januári gyűlésen tárgyalhatnak róla újra, az új büdzsé elfogadása márciusig kötelező.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert