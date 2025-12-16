  • Megjelenítés
Erre nincs más szó: összerogyott az amerikai munkaerőpiac
Gazdaság

Erre nincs más szó: összerogyott az amerikai munkaerőpiac

Portfolio
Nagyon gyenge foglalkoztatottságbővülés, emelkedő munkanélküliségi ráta és csökkenő bérdinamika.

Hosszú idő után újra érkeztek amerikai munkaerőpiaci adatok, sőt rögtön kettő is: az októberi és a novemberi.

  • Nem-mezőgazdasági álláshelyek száma: októberben: -105 ezer fő, novemberben 64 ezer fő
  • Munkanélküliségi ráta: októberben: 4,4%, novemberben 4,6%
  • Nominális bérek éves növekedése: októberben: 3,8%, novemberben 3,5%

Az októberi kiskereskedelmi forgalom pedig 3,5%-kal emelkedett éves alapon.

A foglalkoztatottsági adatok értelmezéséhez fontos megjegyezni, hogy októberben 157 ezer fővel csökkent az állami alkalmazottak létszáma. Ennek ellenére elmondható, hogy a foglalkoztatottság bővülése lenullázódott érdekében. Azért mondhatjuk ezt, mert az előző kamatdöntés alkalmával elmondta Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke, hogy a bejövő foglalkoztatottsági adatokat automatikusan korrigálják a várható lefelé revízióval, ami havi 60 ezer fő.

Ez pedig azt jelenti, hogy októberben és novemberben lényegében nem bővült a foglalkoztatottság. Ehhez jön rá a munkanélküliségi ráta emelkedése, valamint a bérdinamika lassulása.

Még több Gazdaság

Varga Mihály megszólal a mai kamatdöntésről

Itt az MNB idei utolsó kamatdöntése

Idén jubilált a BÉT50 – ideje levonni az elmúlt 10 év tanulságait

Ez önmagában egyértelműen a további kamatcsökkentések felé mutatnak. Viszont a másik oldalról ez a kát havi adat a kormányzati leállás alatt született. Nagy kérdés, hogy mennyire pontosak voltak ezalatt a gyűjtések és az is, hogy mennyire nyomta rá a hosszú leállás a magánszektorra a bélyegét.

Ha a fentiek közül mindkettő felvetésre nem a válasz és

jövő év elején a Trump-féle adóvisszatérítések nem dobják meg a lakossági fogyasztást, akkor viszont a helyzet nagyon nem jó irányba mutat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Budapest harmadik legnagyobb bevétele: egy hatalmas hiány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility