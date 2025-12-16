Erre nincs más szó: összerogyott az amerikai munkaerőpiac

Nagyon gyenge foglalkoztatottságbővülés, emelkedő munkanélküliségi ráta és csökkenő bérdinamika.

Hosszú idő után újra érkeztek amerikai munkaerőpiaci adatok, sőt rögtön kettő is: az októberi és a novemberi.

Nem-mezőgazdasági álláshelyek száma: októberben: -105 ezer fő, novemberben 64 ezer fő

októberben: -105 ezer fő, novemberben 64 ezer fő Munkanélküliségi ráta: októberben: 4,4%, novemberben 4,6%

októberben: 4,4%, novemberben 4,6% Nominális bérek éves növekedése: októberben: 3,8%, novemberben 3,5%

Az októberi kiskereskedelmi forgalom pedig 3,5%-kal emelkedett éves alapon.

A foglalkoztatottsági adatok értelmezéséhez fontos megjegyezni, hogy októberben 157 ezer fővel csökkent az állami alkalmazottak létszáma. Ennek ellenére elmondható, hogy a foglalkoztatottság bővülése lenullázódott érdekében. Azért mondhatjuk ezt, mert az előző kamatdöntés alkalmával elmondta Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke, hogy a bejövő foglalkoztatottsági adatokat automatikusan korrigálják a várható lefelé revízióval, ami havi 60 ezer fő.

Ez pedig azt jelenti, hogy októberben és novemberben lényegében nem bővült a foglalkoztatottság. Ehhez jön rá a munkanélküliségi ráta emelkedése, valamint a bérdinamika lassulása.

Ez önmagában egyértelműen a további kamatcsökkentések felé mutatnak. Viszont a másik oldalról ez a kát havi adat a kormányzati leállás alatt született. Nagy kérdés, hogy mennyire pontosak voltak ezalatt a gyűjtések és az is, hogy mennyire nyomta rá a hosszú leállás a magánszektorra a bélyegét.

Ha a fentiek közül mindkettő felvetésre nem a válasz és

jövő év elején a Trump-féle adóvisszatérítések nem dobják meg a lakossági fogyasztást, akkor viszont a helyzet nagyon nem jó irányba mutat.

