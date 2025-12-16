Év végi bónusz helyett semmiből jött leépítés: több mint 100 embert tett lapátra itthon a népszerű áruházlánc

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) információi szerint legalább 118 munkavállalót érint országszerte az OBI november végén elindított létszámcsökkentése. Az érintettek a közösségi médiában is hangot adtak felháborodásuknak, különösen az időzítés miatt, hiszen

a karácsonyi ünnepi időszak előtt szembesültek a döntéssel.

A szakszervezet elnöke, Karsai Zoltán közölte, hogy a vállalat vezetése mindmáig nem adott hivatalos tájékoztatást sem az elbocsátások pontos okairól, sem a végleges létszámadatokról. A KASZ azért beszél legalább 118 főről, mert nem minden áruházban van jelen, így elképzelhető, hogy a leépítés valójában ennél több dolgozót érint. Karsai különösen azért kifogásolta a hallgatást, mivel korábban számos kérdésben együttműködő volt a kapcsolat a cég és a szakszervezet között.

A Népszava szerint

az nehezen képzelhető el, hogy a vállalat gyenge idei teljesítménye indokolná a lépést.

Az OBI Hungary Kft. legutóbbi mérlegbeszámolója alapján a vállalat 2024-ben 147,9 milliárd forintos árbevétel mellett 14,2 milliárd forintos adózott eredményt könyvelhetett el. A kormány nyújtotta lakossági lakásfelújítási támogatások és az építőipari ösztönző programok miatt az ágazat helyzete idén sem romlott jelentősen. A lap kiemeli: az OBI-t a különadó ugyan érinti, de az árrésstop hatásai alól teljes mértékben mentesül.

A KASZ-hoz eljutott információk szerint a munkavállalók felmondólevelében a cég egy, 2026-ra tervezett átszervezésre hivatkozott.

Az elbocsátások elsősorban az áruházakban dolgozó értékesítési munkatársakat érintik,

az irodai dolgozókról vagy más országokban végrehajtott hasonló intézkedésekről egyelőre nem tudni. A leépítés mértéke telephelyenként eltérő, de összességében nem éri el azt a küszöböt, amely a munka törvénykönyve szerint csoportos létszámcsökkentésnek minősülne.

Karsai Zoltán a Népszavának hangsúlyozta, hogy információik szerint az OBI áruházakban nem voltak "túltervezve" a létszámok, az elbocsátások következtében pedig a megmaradó dolgozókra nagyobb teher hárulhat. A szakszervezet információi szerint az elbocsátott munkavállalók a törvényileg előírton túl nem kapnak extra juttatást.

A KASZ jelenleg azon dolgozik, hogy minden érintett munkavállaló megkapja a jogszabályban garantált járandóságait, és igyekeznek segítséget nyújtani az újbóli elhelyezkedésben is. Az OBI Hungary Kft. eddig nem reagált.

