  • Megjelenítés
Év végi bónusz helyett semmiből jött leépítés: több mint 100 embert tett lapátra itthon a népszerű áruházlánc
Gazdaság

Év végi bónusz helyett semmiből jött leépítés: több mint 100 embert tett lapátra itthon a népszerű áruházlánc

Portfolio
Év végi létszámleépítésbe kezdett az OBI, a váratlan döntés pedig hidegzuhanyként érte a barkácsáruházlánc dolgozóit. A szakszervezet szerint legalább 118 munkatársat bocsátottak el előzetes egyeztetés és hivatalos tájékoztatás nélkül, jóllehet a vállalat tavaly jó pénzügyi eredményt könyvelhetett el - értesült róla a Népszava.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) információi szerint legalább 118 munkavállalót érint országszerte az OBI november végén elindított létszámcsökkentése. Az érintettek a közösségi médiában is hangot adtak felháborodásuknak, különösen az időzítés miatt, hiszen

a karácsonyi ünnepi időszak előtt szembesültek a döntéssel.

A szakszervezet elnöke, Karsai Zoltán közölte, hogy a vállalat vezetése mindmáig nem adott hivatalos tájékoztatást sem az elbocsátások pontos okairól, sem a végleges létszámadatokról. A KASZ azért beszél legalább 118 főről, mert nem minden áruházban van jelen, így elképzelhető, hogy a leépítés valójában ennél több dolgozót érint. Karsai különösen azért kifogásolta a hallgatást, mivel korábban számos kérdésben együttműködő volt a kapcsolat a cég és a szakszervezet között.

A Népszava szerint

Még több Gazdaság

34 százalékkal drágulhat egy tétel a műszaki vizsgán

Így válnak az önkormányzati ingatlanok a városfejlesztés motorjává – Hazai példák

Megvan a dátum: ekkor indul a horvát elektronikus útdíjfizetési rendszer

az nehezen képzelhető el, hogy a vállalat gyenge idei teljesítménye indokolná a lépést.

Az OBI Hungary Kft. legutóbbi mérlegbeszámolója alapján a vállalat 2024-ben 147,9 milliárd forintos árbevétel mellett 14,2 milliárd forintos adózott eredményt könyvelhetett el. A kormány nyújtotta lakossági lakásfelújítási támogatások és az építőipari ösztönző programok miatt az ágazat helyzete idén sem romlott jelentősen. A lap kiemeli: az OBI-t a különadó ugyan érinti, de az árrésstop hatásai alól teljes mértékben mentesül.

A KASZ-hoz eljutott információk szerint a munkavállalók felmondólevelében a cég egy, 2026-ra tervezett átszervezésre hivatkozott.

Az elbocsátások elsősorban az áruházakban dolgozó értékesítési munkatársakat érintik,

az irodai dolgozókról vagy más országokban végrehajtott hasonló intézkedésekről egyelőre nem tudni. A leépítés mértéke telephelyenként eltérő, de összességében nem éri el azt a küszöböt, amely a munka törvénykönyve szerint csoportos létszámcsökkentésnek minősülne.

Karsai Zoltán a Népszavának hangsúlyozta, hogy információik szerint az OBI áruházakban nem voltak "túltervezve" a létszámok, az elbocsátások következtében pedig a megmaradó dolgozókra nagyobb teher hárulhat. A szakszervezet információi szerint az elbocsátott munkavállalók a törvényileg előírton túl nem kapnak extra juttatást.

A KASZ jelenleg azon dolgozik, hogy minden érintett munkavállaló megkapja a jogszabályban garantált járandóságait, és igyekeznek segítséget nyújtani az újbóli elhelyezkedésben is. Az OBI Hungary Kft. eddig nem reagált.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Váli Miklós

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Újabb fontos budapesti híd felújítása kezdődhet meg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility