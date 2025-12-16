  • Megjelenítés
Évek óta nem láttak ilyen rossz számokat a britek
Gazdaság

Évek óta nem láttak ilyen rossz számokat a britek

Portfolio
Tovább gyengül a brit munkaerőpiac: a kedden közzétett hivatalos adatok szerint csökkent a foglalkoztatottak száma, a magánszektorban pedig lassult a bérek növekedése.

A munkanélküliségi ráta az októberrel záruló három hónapban 5,1 százalékra emelkedett az előző negyedéves 5,0 százalékról.

Ez 2021 januárja óta a legmagasabb érték.

A magánszektorban az éves bérdinamika, a bónuszokat nem számítva, 3,9 százalékra mérséklődött, ami 2020 vége óta a leggyengébb adat. Ezzel szemben a közszférában 6,6-ról 7,6 százalékra gyorsult a bérnövekedés, amit a Nemzeti Statisztikai Hivatal a 2024-esnél korábban életbe lépő bérmegállapodásokkal magyaráz.

Az adóhivatali bérszámfejtési adatok szerint novemberben 38 ezer fővel csökkent az alkalmazottak száma.

Még több Gazdaság

Nagy újítás jön Magyarországon: keresőt hoz létre a csaló webáruházakról az NGM és a VOSZ

Budapest harmadik legnagyobb bevétele: egy hatalmas hiány

Újabb és újabb orosz diszkontok nyílnak Magyarországon

A pénzpiacok gyakorlatilag biztosra veszik, hogy a Bank of England csütörtökön negyedszázalékos kamatcsökkentést hajt végre a lassuló gazdaság támogatására. A befektetők azt figyelik, milyen jelzéseket ad a jegybank a 2026-ra vonatkozó monetáris politikai kilátásokról.

A szerdán megjelenő inflációs adatok várhatóan azt mutatják majd, hogy az áremelkedés üteme novemberben 3,5 százalékra mérséklődött az októberi 3,6 százalékról. Ez azonban még mindig csaknem kétszerese a jegybanki célnak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék
Rendőrök lepik el az utakat mától: egyetlen célja van az akciónak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility