Évek óta nem láttak ilyen rossz számokat a britek

Tovább gyengül a brit munkaerőpiac: a kedden közzétett hivatalos adatok szerint csökkent a foglalkoztatottak száma, a magánszektorban pedig lassult a bérek növekedése.

A munkanélküliségi ráta az októberrel záruló három hónapban 5,1 százalékra emelkedett az előző negyedéves 5,0 százalékról.

Ez 2021 januárja óta a legmagasabb érték.

A magánszektorban az éves bérdinamika, a bónuszokat nem számítva, 3,9 százalékra mérséklődött, ami 2020 vége óta a leggyengébb adat. Ezzel szemben a közszférában 6,6-ról 7,6 százalékra gyorsult a bérnövekedés, amit a Nemzeti Statisztikai Hivatal a 2024-esnél korábban életbe lépő bérmegállapodásokkal magyaráz.

Az adóhivatali bérszámfejtési adatok szerint novemberben 38 ezer fővel csökkent az alkalmazottak száma.

A pénzpiacok gyakorlatilag biztosra veszik, hogy a Bank of England csütörtökön negyedszázalékos kamatcsökkentést hajt végre a lassuló gazdaság támogatására. A befektetők azt figyelik, milyen jelzéseket ad a jegybank a 2026-ra vonatkozó monetáris politikai kilátásokról.

A szerdán megjelenő inflációs adatok várhatóan azt mutatják majd, hogy az áremelkedés üteme novemberben 3,5 százalékra mérséklődött az októberi 3,6 százalékról. Ez azonban még mindig csaknem kétszerese a jegybanki célnak.

