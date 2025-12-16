Sötét felhők gyülekeznek Európa ege fölött

A francia magánszektor növekedése decemberben szinte teljesen megállt az S&P Global havi felmérése szerint. A vállalat közlése alapján a politikai bizonytalanság továbbra is jelentős nyomást gyakorol az euróövezet második legnagyobb gazdaságára.
A HCOB francia kompozit PMI decemberben 50,4 pontról 50,1 pontra csökkent. Ez az érték alig haladja meg az 50 pontos küszöböt, amely a növekedést a visszaeséstől elválasztja, így a gazdasági teljesítmény gyakorlatilag stagnálását jelzi.
A szolgáltatási szektor mutatója kéthavi mélypontra, 51,4 pontról 50,2 pontra esett. Ezzel szemben a feldolgozóipar érdemben javult: a PMI 47,8 pont után 50,6 pontra emelkedett, ami 40 havi csúcsnak számít. Az S&P Global szerint ebben fontos szerepet játszott a légi közlekedési ipar élénkülése.
A Hamburg Commercial Bank elemzője, Jonas Feldhusen szerint a francia magánszektor helyzete decemberben összességében alig változott. A mutató továbbra is növekedést jelez, de gyengébbet a korábbinál, ami
a háztartások és a vállalatok körében tapasztalható bizonytalanságot tükrözi.
Németország
Németországban a magánszektor növekedése decemberben már a második egymást követő hónapban lassult. A HCOB német kompozit PMI 52,4 pontról 51,5 pontra esett, ami négym havi mélypontot jelent. A szolgáltatási szektor bővülése szeptember óta a legvisszafogottabb volt, miközben a feldolgozóipari mutató tovább romlott, 48,2 pontról 47,7 pontra.
Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza szerint a feldolgozóipar további gyengülése aggasztó. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az ágazat üzleti hangulata hat hónapos csúcsra javult. Ez összefügghet azzal, hogy a német kormány új közlekedési projekteket indított, bürokráciacsökkentő reformokat vezetett be, és bővíteni kívánja a védelmi képességeket.
Euróövezet
Az euróövezet egészében a gazdasági aktivitás a vártnál erősebben lassult december végén. A HCOB euróövezeti kompozit PMI háromhavi mélypontra, 52,8 pontról 51,9 pontra csökkent.
A romló teljesítmény elsősorban a német ipar mélyülő visszaesésének tudható be.
A feldolgozóipar az euróövezetben már második hónapja zsugorodik. A szektor PMI-mutatója április óta a legalacsonyabb szintre, 49,2 pontra esett. A szolgáltatások továbbra is a növekedés fő motorjának számítanak, bár ebben az ágazatban is lassult a bővülés üteme.
Az árak alakulása ismét felfelé mutató kockázatokat jelez: a bemeneti költségek március óta a leggyorsabb ütemben emelkedtek. Az infláció az utóbbi időszakban enyhén nőtt, de továbbra is az Európai Központi Bank két százalékos célértéke körül alakul.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
