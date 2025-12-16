Újabb vizsgálat indult a boltokban

A Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal vezetői 2025. december 8-án találkoztak a jegybank székházában, ahol megvitatták a két intézmény közötti szakmai együttműködés elmélyítésének lehetőségeit.

A megbeszélés fókuszában az a kérdés állt, hogy a forint elmúlt időszakban tapasztalt jelentős erősödése az euróval és a dollárral szemben

miként jelenik meg a hazai fogyasztói árakban, különösen az importtermékek esetében.

A felek egyetértettek abban, hogy gazdasági és társadalmi érdek, hogy a kereskedők a forint erősödésének pozitív hatásaként csökkentsék az importtermékek fogyasztói árait, vagyis megfelelően "árazzák át" a devizában beszerzett termékeket.

A versenyhatóság már megkezdte az importőrök árazási gyakorlatának feltérképezését. A vizsgálat központi kérdése, hogy a kereskedők milyen gyorsan és milyen mértékben érvényesítik a forint árfolyamának kedvező változását a fogyasztói árakban.

A GVH célja, hogy feltárja az esetleges árazási anomáliák mögött húzódó versenyjogi okokat, és versenytorzító vagy -korlátozó magatartás gyanúja esetén határozottan beavatkozzon. Ez történhet piacelemzés, gyorsított ágazati vizsgálat vagy akár szankcionálást is lehetővé tevő versenyfelügyeleti eljárás formájában.

A hatóság egyúttal felhívta az érintett piaci szereplők és szakmai szervezetek figyelmét a versenyjogi előírások maradéktalan betartására.

A vizsgálatokhoz a GVH az általa működtetett Online Árfigyelő rendszer historikus adatait is felhasználja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images