Varga Mihály: adatvezérelt üzemmódba vált az MNB

Az árrésstop hatásáról
Az árrésstop hatása azért bizonytalan, mert minél hosszabb ideig van hatályban, annál inkább alkalmazkodnak a gazdaság szereplői. Fellép a keresztárazás. Ezért nem lehet szimmetrikusan azzal számolni, hogy ha megszűnne az árrésstop, akkor automatikusan 1,5%ponttal emelkedne az infláció.
A jegybank a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve tart széles körű vállalati felmérést. Ebből az látszik, hogy bonyolultabbá vált a helyzet, a kereskedő cégek különbözőképpen alkalmazkodnak az árrésstophoz.
A forinterősödés az iparcikkek, tartós fogyasztási cikkek körében sokkal lassabb átárazást hoz, mint amire számítottunk - mondta Varga. Kérdésünkre elismerte, hogy a Gazdasági Versenyhivataltól azt kérte, hogy vizsgálják meg közösen, hogy ennek mi az oka. Varga példaként a kőolajárak alakulását említette.
Megváltozott az előretekintő iránymutatás
Bekerült az iránymutatásba az adatvezéreltség és az ülésről ülésre történő döntéshozatal - hívta fel a figyelmet Varga.
A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Az inflációs környezetet övező kockázatok továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A döntéshozók megítélése szerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt. A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről.
Ez az iránymutatás érezhetően enyhébb hangvételű, mint amit a korábbi hónapokban láttunk.
Itt az MNB új előrejelzése: 0,5 százalékos lehet az idei növekedés
Érdemben nem változott a Magyar Nemzeti Bank gazdasági képe - ez körvonalazódik a közreadott friss előrejelzésekből. A jegybank az idén még kisebb, 0,5%-os GDP-növekedést vár, az infláció 4,4%-os lehet.
Az inflációról
Az infláció kedvezőbben alakult a szeptemberi előrejelzésben várttól, az utóbbi hónapokban az átárazódások mértéke kisebb lett. Ebben a globális élelmiszer- és nyersanyagárak esése is szerepet játszik.
Az inflációs várakozások viszont továbbra is magas szinten tartózkodnak, kissé emelkedtek. Emiatt továbbra is óvatosságra van szükség, mert a középtávú inflációs folyamatok szempontjából a lakosság várakozásai kulcsfontosságúak.
A jegybank friss előrejelzése szerint az infláció a toleranciasávban alakul 2026-ban, az év elejln inkább az alján, a végén pedig a tetején.
GDP-növekedés
A magyar gazdaság 2025-ben várhatóan 0,5 százalékkal, 2026-ban 2,4 százalékkal, 2027-ben pedig 3,1 százalékkal bővül - ismerteti Varga a jegybank friss előrejelzését. (A friss adatok kissé elmaradnak a szeptemberitől.)
Lassul a bérdinamika
A munkaerőpiac feszessége kisebb lett, a versenyszektor bruttó keresetnövekedése lassul.
A foglalkoztatás kissé mérséklődhet.
Inflációs előrejelzés:
2026 elején az infláció ideiglenesen a cél alá kerül, majd a célsáv teteje felé mozdul. Tartósan az inflációs cél 2027 második felében érhető el.
A fogyasztói árak éves átlagban idén várhatóan 4,4 százalékkal, 2026-ban 3,2 százalékkal, 2027-ben pedig 3,3 százalékkal emelkednek. Ez kissé kedvezőbb előrejelzés a szeptemberihez képest, amit támogat forintárfolyam 7%.os felértékelődése. Ez a beszerzési árakban is megjelenik.
A devizapiaci stabilitás kiemelten fontos, mert az árstabilitási cél elérésehez visz közelebb.
Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!
Továbbra is változatlanul, 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. A közleményben a legfontosabb újdonság, hogy a jegybank kiemelten figyeli az év eleji átárazásokat és a pénzügyi piacok stabilitását. Ez arra enged következtetni, hogy a kamatcsökkentés kezdetéhez a kulcs a visszafogott év eleji átárazások lehetnek. A közleményt változatlan formában közüljök, a kiemelések tőlünk származnak.
Varga Mihály: a vártnál jobb az infláció, ülésről ülésre döntünk a kamatról
A szeptemberi előrejelzéshez képest kedvezőbben alakult az infláció, a kockázatok kiegyensúlyozottá váltak. Indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartás, és az óvatos és türelmes megközelítés. Az év eleji vállalati átárazások alakulása valamint az árréskorlátozás kivezetésének időzítése és hatása bizonytalanságot hordoz.
Az alapkamatról az MNB körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt.
Varga Mihály megszólal a mai kamatdöntésről
A kamatdöntés nem okozott meglepetést, a piac egységesen az alapkamat szinten tartására számított. A várhatóan 15 órakor kezdődő sajtótájékoztatóval egyidőben jelenik meg a jegybank közleménye, illetve a friss előrejelzése, ami a csütörtökön teljes egészében kikerülő Infláció jelentős szokásos "ízelítője".
Itt az MNB idei utolsó kamatdöntése
Változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy a jegybank nem nyúlt az irányadó eszközéhez a teljes 2025-ös naptári évben.
