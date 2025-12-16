Varga Mihály: adatvezérelt üzemmódba vált az MNB

Az árrésstop hatása azért bizonytalan, mert minél hosszabb ideig van hatályban, annál inkább alkalmazkodnak a gazdaság szereplői. Fellép a keresztárazás. Ezért nem lehet szimmetrikusan azzal számolni, hogy ha megszűnne az árrésstop, akkor automatikusan 1,5%ponttal emelkedne az infláció.

A jegybank a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve tart széles körű vállalati felmérést. Ebből az látszik, hogy bonyolultabbá vált a helyzet, a kereskedő cégek különbözőképpen alkalmazkodnak az árrésstophoz.

A forinterősödés az iparcikkek, tartós fogyasztási cikkek körében sokkal lassabb átárazást hoz, mint amire számítottunk - mondta Varga. Kérdésünkre elismerte, hogy a Gazdasági Versenyhivataltól azt kérte, hogy vizsgálják meg közösen, hogy ennek mi az oka. Varga példaként a kőolajárak alakulását említette.