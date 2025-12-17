Így ment át a közgyűlésen Budapest költségvetése

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén elfogadták Budapest jövő évi költségvetését. Átment a jövő évi folyószámlahitel-keretről szóló szerződés is, ami a város működőképességének alapvető feltétele volt. Emellett volt Mikulás-ajándékozás és hosszas vita alakult ki az Airbnb-k szabályozásáról is.

Ma zajlott a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülése. A nulladik napirendi pont a titokzatos nevű "A 1036/2025. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására irányuló reálcselekmények elvégzése" volt, ami egy dolgot jelentett: a Mikulás ajándékok átadását. Szentkirályi Alexandra Vitézy Dávidot húzta, akinek az éppen Lázárinfót tartó közlekedési minisztert ábrázoló bábut adott. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesternek Orbán Viktor juttatta el a Budapest - amire büszkék vagyunk című könyvet, minden bizonnyal elhíresült szóváltásukra való utalásként.

Forrás: Vitézy Dávid Facebook oldala.

A Közgyűlés ezután áttért a komolyabb témákra, ezek közül is a legfontosabb a 2026-os költségvetés tervezete volt.

A javaslatot 9 nem, 0 tartózkodás mellett, 22 szavazattal elfogadták.

A támogatók közt volt a főpolgármester koalícióján kívül a Tisza Párt, a Kutyapárt és a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom is. Tehát a Fidesz képviselői szavaztak nemmel, akik azzal nem értettek egyet, hogy a tervezet nem a teljes szolidaritási hozzájárulás összegének befizetésével számol, emiatt szerintük törvénytelen, és nem is reális.

Az egyes tételekről a fentebb linkelt cikkben írtunk részletesen.

Ha nem fogadták volna el a költségvetést, akkor nem valósulhatott volna meg a budapesti önkormányzati dolgozók 8,6 százalékos béremelése januártól.

Elfogadták Budapest jövő évi folyószámlahitel-keretéről szóló szerződést is. A város az OTP-nél vezeti a számláját, a mostani szerződés pedig lehetőséget ad arra, hogy bizonyos keretig hitelre is intézhessenek kifizetéseket.

A fővárosi gazdálkodás olyan szinten kifeszített, hogy 2024-ben például az év 350 napjában mínuszban volt a számlájuk.

Emiatt a javaslat elfogadása a főváros működőképességének alapvető feltétele volt.

A most elfogadott, jövő évi szerződés azonban csak akkor lép életbe, hogyha az idei évit sikerül lezárni. Jelenleg bizonytalan, hogy ez a feltétel teljesülni fog-e. Ha nem, az ahhoz vezetne, hogy Budapest fizetésképtelenné válik. Erről a veszélyről, bekövetkezésének esélyéről korábban bővebben is írtunk.

A gyűlésen emellett élénk vita alakult ki arról, hogy kérjék-e a kormánytól az Airbnb-k szabályozásának fővárosi szintre helyezését, jelenleg ugyanis erről a kerületek döntenek. (Precízebb megnevezéssel a rövidtávú lakáskiadás szabályozásáról volt szó.) A javaslatot előterjesztő Vitézy Dávid azzal érvelt, hogy a szabályozásról egy egységes budapesti turisztikai koncepció részeként összkerületi szinten kellene dönteni, a Fidesz szerint azonban a kerületek látják a legjobban, hogy mi szükséges náluk. A Tisza és a Kutyapárt feleslegesnek találta a javaslatot, ha már Vitézy Dávid is azt mondta, hogy ettől még lennének eltérések az egyes kerületekre érvényes szabályokban.

Döntöttek arról is, hogy a XXIII. kerület kérésére fizetős lesz a parkolás Soroksár egy részén: a Hősök tere - Grassalkovich út - Vecsés utca - Táncsics Mihály utca - Tárcsás utcák által határolt területen.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán