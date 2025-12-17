  • Megjelenítés
Két év visszaesés után sincs megállás? Ijesztő jóslat érkezett a német gazdaság jövőjéről
Két év visszaesés után sincs megállás? Ijesztő jóslat érkezett a német gazdaság jövőjéről

A német üzleti hangulat decemberben váratlanul romlott – derül ki az Ifo gazdaságkutató intézet szerdán közzétett felméréséből, ami azt jelzi, hogy Európa legnagyobb gazdasága továbbra sem talál kiutat a válságból.

A müncheni székhelyű Ifo intézet üzleti klímaindexe decemberben 87,6 pontra csökkent a novemberi, enyhén lefelé módosított 88,0 pontról, miközben a Reuters által megkérdezett elemzők 88,2 pontos, enyhe javulást vártak.

Idén nem jutott ajándék a német gazdaságnak

– mondta Klaus Wohlrabe, az Ifo felmérésekért felelős vezetője.

Németország két év gazdasági visszaesés után sem tudta visszanyerni lendületét, és az idei évre is csak szerény növekedést várnak a szakértők.

A vállalatok különösen 2026 első felét illetően pesszimisták

– tette hozzá Clemens Fuest, az intézet elnöke. A jelenlegi helyzetet mérő mutató változatlan maradt, így az év érdemi optimizmus nélkül zárul.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

