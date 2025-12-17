Két év visszaesés után sincs megállás? Ijesztő jóslat érkezett a német gazdaság jövőjéről

A müncheni székhelyű Ifo intézet üzleti klímaindexe decemberben 87,6 pontra csökkent a novemberi, enyhén lefelé módosított 88,0 pontról, miközben a Reuters által megkérdezett elemzők 88,2 pontos, enyhe javulást vártak.
Idén nem jutott ajándék a német gazdaságnak
– mondta Klaus Wohlrabe, az Ifo felmérésekért felelős vezetője.
Németország két év gazdasági visszaesés után sem tudta visszanyerni lendületét, és az idei évre is csak szerény növekedést várnak a szakértők.
A vállalatok különösen 2026 első felét illetően pesszimisták
– tette hozzá Clemens Fuest, az intézet elnöke. A jelenlegi helyzetet mérő mutató változatlan maradt, így az év érdemi optimizmus nélkül zárul.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Határidő előtt teljesítette a kormány ATM-es kérését az MBH
77 ATM-et helyeztek üzembe 2025-ben.
Váratlan pálfordulás: London visszakozik a Brexit egyik szimbolikus döntésétől
Szép csendben visszaszivárognának a britek az EU-ba.
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Már csak egy akadály van Ursula von der Leyen történelmi léptékű húzása előtt.
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, felpattant a 4iG
Bejelentések jöttek a cégtől.
Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany
Kiújult a vita a minisztérium és a Strabag között.
Székely Ádám: nem az a prémium lokáció, ami közel van az M0-hoz, hanem amelyik 20 év múlva is nőni tud
Az Innovinia tulajdonosát kérdeztük.
A 4iG megállapodott a Lockheed Martinnal, HIMARS-technológia érkezhet Magyarországra
Nem lassít a hazai cég.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?