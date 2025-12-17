  • Megjelenítés
Kiderült: megszavazzák ma Budapest költségvetését!
Kiderült: megszavazzák ma Budapest költségvetését!

Ma tárgyalják Budapest jövő évi költségvetését, délután szavaznak majd az előterjesztésről a Fővárosi Közgyűlésben. A Tisza kijelentette, hogy támogatni fogja a tervezetet, így várhatóan meglesz az elfogadáshoz szükséges többség.

A jövő évi költségvetési tervezet elfogadásához 17 képviselő támogatása szükséges. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a büdzsét előterjesztő főpolgármester 7 fős frakciója mellett még a Tisza vagy a Fidesz 10 képviselőjének támogatására mindenképpen szükség van. Mivel a Fidesz már többször kijelentette, hogy semmikképpen sem szavazzák meg az általuk törvénytelennek tekintett tervezetet, ezért a Tiszán áll vagy bukik a javaslat. A frakció álláspontja korábban nem volt ismert.

Ezért kulcsfontosságú, amit Bujdosó Andrea, a Tisza budapesti frakciójának vezetője jelentett ki:

Azzal a szándékkal jöttünk, hogy – a módosítók és a viták függvényében – elfogadjuk a költségvetést. Miután a főpolgármester befogadta a módosító javaslatainkat, meg fogjuk szavazni ezt a költségvetést.

A Tisza többek között azt javasolta, hogy a vezetők prémiumrendszere változzon, sokkal jobban kötődjön a cégek teljesítményéhez. A módosítóik között volt, hogy csoportosítsanak át pénzt például a fiatalok mentálhigiénés támogatására, iskolautca programra. Az idei költségvetést is támogatta a Tisza tavaly év végén, ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy láthatóan eddig működött is a város a büdzsé alapján. Igaz, fejlődni már nem tudott érdemben.

A Fidesz azért nem támogatja a költségvetést, mert szerintük a bevételi oldal teljesen megalapozatlan, és a város mostani fizetésképtelenséghez közeli állapota is annak köszönhető, hogy már a tavalyi büdzsé esetében is fikciókra épült a bevételi oldal.

Ezzel minden bizonnyal arra céloznak, hogy a bevételek közt szerepel egy 64 milliárdos tétel "nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás" néven. Ez a kormányzat felé történő befizetések (legfőképpen a szolidaritási hozzájárulás) és a kormány Budapest működéséhez való hozzájárulásának különbözete. A főváros a költségvetési tervezés során azon az elven járt el, hogy szerintük jogtalan, hogy nettó befizetői legyenek az államnak, ezért a 64 milliárdos támogatás jár nekik (vagy ennyivel kevesebb levonás szükséges). A konstrukcióról, és arról, hogy mi szerepel az előterjesztésben, itt írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Budapest harmadik legnagyobb bevétele: egy hatalmas hiány

Már a Kutyapárt is bejelentette, hogy támogatni fogja a költségvetést. Döme Zsuzsanna megköszönte a módosító javaslataik befogadását. Kijelentette, hogy bár összességében meg fogják szavazni a büdzsét, "a közösségi költségvetés áldozatul esik ennek", amit nagyon sajnálnak. Kiss Ambrus válaszul igyekezett biztosítani róla, hogy a közösségi költségvetési projektek nem fognak leállni.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője szintén megköszönte módosító javaslataik befogadását. A Fidesz kritikáira reagálva (miszerint a bevételi oldal megalapozatlan), kijelentette:

Sok szempontból légvárakra épülő költségvetés, dehát mire épüljön?

A módosítóik közt szerepel például a hajléktalanellátásra fordított források növelése, a Lakásügynökség megerősítése, a Petőfi-híd felújításához kapcsolatos munkálatok gyorsítása.

A büdzsé elfogadásának tétje többek közt az, hogy a fővárosi önkormányzat dolgozói januártól tényleg megkapják a 8,5 százalékos emelést, amiről a bérmegállapodás során megállapodott a szakszervezetekkel a fővárosi vezetés.

Címlapkép forrása: Shutterstock

