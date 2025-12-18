Bezuhant az amerikai infláció

Nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, miközben a reálgazdasági adatok stabilnak tűnnek. Ez a vártnál kedvezőbb helyzet a jegybank szampomtjábóé.

Novemberben az amerikai infláció 2,7% volt, miközben a maginfláció 2,6% volt. Sajnos a részletes bontást nem tette közzé az amerikai statisztikai hivatal, ez bizonyára a leállás utóhatása. Emiatt nem tudjuk megmondani, hogy a nagy csökkenés miből tevődött össze.

Az új munkanélküli segélykérelmek száma 224 ezer fő volt december harmadik hetében.

A Philadelphia Fed felmérése szerint az üzleti kondíciók romlottak, a CAPEX költések javultak, az árnyomás csökkent és az új megrendelésekre vonatkozó válaszok is javuló irányt mutattak.

Összességében elmondhatjuk, hogy az amerikai jegybanknak idén pár nappal hamarabb van Karácsony.

Az infláció nagyot csökkent, miközben a reálgazdasági adatok összességében tartják magukat. Az év eleji átárazások a vámok hatásai miatt kérdésesek, de összességében a kép kedvezőnek tűnik.

