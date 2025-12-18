Éves csúcsára szökött a gazdasági optimizmus

A novemberi megtorpanása után decemberben folytatta a nyár vége óta tartó javuló tendenciáját a GKI konjunktúraindexe. Ez mind az üzleti, mind a lakossági hangulat tekintetében azt jelenti, hogy éves csúcsán zár a gazdasági szereplők hangulata 2025-ben.

A GKI Gazdaságkutató felmérése szerint decemberben az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai érdemben javultak novemberhez képest.

A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe csaknem 3 ponttal, tizennyolc havi csúcsára emelkedett.

Ugyanakkor a cégek foglalkoztatási hajlandósága enyhén romlott, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás pedig stagnált az előző hónaphoz képest. A válaszadó cégek az első téli hónapban a gazdálkodási környezet kiszámíthatóságát kissé romlónak ítélték.

A GKI üzleti bizalmi indexe – a novemberi döccenő után – decemberben 2 ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest. Ez tizennyolc havi csúcsot jelent. Ebben a hónapban az ipari bizalmi index számottevően, csaknem 4 ponttal növekedett, miközben a kereskedelmi és a szolgáltatói index gyakorlatilag nem változott, az építőipari mutató pedig csaknem 4 ponttal csökkent. Az ipari index utoljára huszonegy hónapja volt ilyen magas. A közeljövő kilátásait illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor, kéthavi emelkedés után, az előző felméréshez képest enyhén csökkent. A következő három hónapban a vállalkozások 8%-a készül a létszám bővítésére, míg 13%-a szűkítené azt. Az iparban és az üzleti szolgáltatások területén a létszám bővítésére törekvők vannak többségben az elbocsátásokra készülőkkel szemben.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága decemberben enyhén romlott az előző megkérdezéshez képest. Továbbra is az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától, míg a kereskedő és a szolgáltató cégeket ez kevésbé zavarja.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, három havi stagnálás után, novemberben némileg emelkedett a megelőző felméréshez képest, majd e mutató decemberben alig változott. A következő három hónapban a cégek 29%-a szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 9%-a készül.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke decemberben jelentősen, 5 ponttal nőtt az előző megkérdezéshez képest, s így kétéves csúcsára ért fel. Minden részindex érezhető javulást jelzett: egyaránt javult az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzet értékelése, a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások, az ország következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének értékelése, illetve a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is. A lakosság inflációs várakozásai érdemben csökkentek, csakúgy, mint a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás.

