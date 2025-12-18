Ezentúl nem maradhatnak fizetés nélkül a légi irányítók az Egyesült Államokban

Az amerikai képviselőház közlekedési bizottsága csütörtökön egyhangúlag elfogadott egy törvényjavaslatot, amely a kormányzati leállások idején is garantálná a légiforgalmi irányítók és más kulcsfontosságú dolgozók fizetését, hogy elkerüljék a légi közlekedésben fellépő fennakadásokat.

A jóváhagyott tervezet célja, hogy a szövetségi költségvetési viták és kormányzati leállások idején se álljon le a légi forgalom biztonságos irányítása, és ne kényszerüljenek a munkavállalók fizetés nélküli szabadságra.

A bizottság egy másik javaslatot is elfogadott, amely kötelezné a Szövetségi Légügyi Hivatalt, hogy meghatározott feltételek teljesülése esetén

2027 áprilisáig engedélyezze a szuperszonikus utasszállító repülőgépek üzemeltetését.

A nagy légitársaságok határozottan támogatják a légiforgalmi irányítók fizetéséről szóló jogszabályt. A vállalatok emlékeztettek arra, hogy a 43 napig tartó amerikai kormányzati leállás és az emiatt elrendelt járatcsökkentések mintegy hatmillió utast és ötvenezer járatot érintettek, részben azért, mert egyre több légiforgalmi irányító maradt távol a munkától.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images