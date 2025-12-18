Kamatot csökkentett a Bank of England

A monetáris politikai bizottság szoros, 5–4 arányú szavazással döntött a lépésről, amelyet a héten közzétett kedvező inflációs adatok alapoztak meg.

Andrew Bailey kormányzó ezúttal a kamatcsökkentést támogató táborhoz csatlakozott, miután az elmúlt napokban megjelent adatok egyaránt gyengülő gazdasági növekedést, hűlő munkaerőpiacot és mérséklődő inflációs nyomást jeleztek.

A jegybank most már úgy számol, hogy az infláció jövő tavaszra a 2 százalékos célérték közelébe kerül, miután a novemberi fogyasztóiár-index váratlanul nyolchavi mélypontra, 3,2 százalékra süllyedt.

A testület jelezte, hogy 2026-ban folytatódhat a monetáris lazítás, ugyanakkor figyelmeztetett: a további lépések egyre inkább mérlegelés kérdésévé válnak, ahogy a kamatszint közelít a semleges rátához.

Előre tekintve ugyanis úgy látjuk, hogy a kamatok fokozatosan csökkennek, de minden egyes vágással egyre nehezebb eldönteni, meddig mehetünk tovább

– fogalmazott Bailey.

A döntés nyomán a font, valamint a tízéves brit államkötvények hozama is visszakorrigált a korábbi esésből, mivel a befektetők az óvatos hangvételre összpontosítottak. A kétéves hozam három bázisponttal 3,74 százalékra emelkedett, a tízéves hozam pedig 4,49 százalékon állt.

A 10 éves lejáratú brit állampapírok hozamának alakulása az elmúlt pár napban.

A jegybank eközben lefelé módosította növekedési előrejelzését: a korábban várt 0,3 százalékos bővülés helyett immár stagnálást valószínűsít 2025 utolsó negyedévére.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a gazdaság alapvető állapota nem változott érdemben, és a költségvetés bejelentése óta javultak a vállalati várakozások.

A bizottságon belül továbbra is jelentős a megosztottság. A négy, szigorúbb monetáris politikát pártoló tag kitartott álláspontja mellett, bár Catherine Mann elismerte, hogy döntése "igen szoros" volt, Megan Greene pedig azt, hogy az inflációs kockázatok mérséklődtek. Az öt, lazítást támogató tag közül hárman – köztük Bailey – elsősorban a bérnövekedés alakulását figyelik, míg a két lazításpárti tanácstag, Swati Dhingra és Alan Taylor a növekedési és inflációs kockázatok lefelé tolódását hangsúlyozta.

Rachel Reeves pénzügyminiszter a kormányzónak írt levelében kiemelte, hogy a közelmúltban bejelentett költségvetési intézkedések – a vasúti jegyek és a receptárak befagyasztása, valamint a háztartások éves energiaszámlájának 150 fontos csökkentése – összességében mintegy fél százalékponttal mérséklik az inflációt.

