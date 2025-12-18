A 2026-ra várt átlagos infláció 0,6%-ponttal alacsonyabb lehet, mint korábban vártuk - mondta el Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a jegybank háttérbeszélgetésén.
Az importált infláció alacsonyabb, az energiaárak lejjebb vannak, illetve a tartós fogyasztási cikkeknél is látszik a dezinfláció, illetve a forintnak is van egy dezinflációs hatása.
A jövő év elején 3% alatti infláció várható, az év második felében a toleranciasáv felső széle felé közeledik. Összességében 2026-ban a toleranciasávban marad az infláció, azzal számolva, hogy februárban kivezetik az árrésstopot.
A jobb inflációs adat alapján változott az előretekintő iránymutatás, így ülésről ülésre döntünk a monetáris kondíciók alakításáról - emelte ki Kurali Zoltán.
Továbbra is szigorú kondíciókat szeretnénk fenntartani
- üzente a piacnak Korali Zoltán.
Az alelnök azután tart háttérbeszélgetést, hogy az MNB kedden bár 6,5%-on hagyta az irányadó kamatot, de megnyitotta a kaput a kamatok csökkentésének irányába. A forint hevesen reagált, október óta nem látott szintre került az euróval szemben, miután a jegybank iránymutatása miatt felerősödtek a kamatvágási várakozások.
A pénzügyi piacok stabilitása egy fontos faktor. A forint esése kapcsán Kurali azt mondta, hogy ezt volatilitásnak tekintik, ami "tisztítja a pozicionáltságot", de az "ilyen helyzetek nagyszerű lehetőséget biztosítanak az exportszektornak, hogy a jövőbeli exportárbevételét fedezze".
Az átárazások nagyban befolyásolhatják, hogy mi a kiindulópontja az infláció alakulásának, ez pedig fontos a kamatpálya szempontjából.
Ha úgy érezzük, hogy lehetőség van a monetáris kondíciók elmozdítására, akkor a piac ezzel összhangban legyen. De "nem gondolom, hogy ez egy kétnapos folyamat" - reagált a Portfolio kérdésére. A hitelesség egy nagy erő, egy nagy kincs, konzisztens döntések kellenek Kurali szerint.
Nem lepett meg, amit a piacon láttunk a kamatdöntés után - mondta Kurali. A forint árfolyama és az infláció összefüggése kapcsán hangsúlyozta: az átárazás nem egy kétnapos folyamat. Akkor gondoljuk, hogy hiteles, amit csinálunk, ha a beérkező adatokra is figyelünk, reagálunk rá.
Egy látható mértékű reálkamatot tartunk fent - folytatta, hozzátéve, hogy
nekünk magasabb reálkamatot kell tartani, mint a cseheknek és a lengyeleknek.
.
További részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: Portfolio
