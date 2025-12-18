Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a jegybank csütörtöki háttérbeszélgetésén elmondta: a Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél elérése érdekében. Továbbra is indokolt a türelmes és óvatos attitűd az inflációs cél elérése érdekében. Ugyanakkor az adatok sokat javultak az előző előrejelzéshez képest. Kurali fő üzenete összességében az volt, hogy az MNB továbbra is szigorú monetáris kondíciókat fog fenntartani.

A 2026-ra várt átlagos infláció 0,6%-ponttal alacsonyabb lehet, mint korábban vártuk - mondta el Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a jegybank háttérbeszélgetésén.

Az importált infláció alacsonyabb, az energiaárak lejjebb vannak, illetve a tartós fogyasztási cikkeknél is látszik a dezinfláció, illetve a forintnak is van egy dezinflációs hatása.

A jövő év elején 3% alatti infláció várható, az év második felében a toleranciasáv felső széle felé közeledik. Összességében 2026-ban a toleranciasávban marad az infláció, azzal számolva, hogy februárban kivezetik az árrésstopot.

A jobb inflációs adat alapján változott az előretekintő iránymutatás, így ülésről ülésre döntünk a monetáris kondíciók alakításáról - emelte ki Kurali Zoltán.

Továbbra is szigorú kondíciókat szeretnénk fenntartani

- üzente a piacnak Korali Zoltán.

Az alelnök azután tart háttérbeszélgetést, hogy az MNB kedden bár 6,5%-on hagyta az irányadó kamatot, de megnyitotta a kaput a kamatok csökkentésének irányába. A forint hevesen reagált, október óta nem látott szintre került az euróval szemben, miután a jegybank iránymutatása miatt felerősödtek a kamatvágási várakozások.

A pénzügyi piacok stabilitása egy fontos faktor. A forint esése kapcsán Kurali azt mondta, hogy ezt volatilitásnak tekintik, ami "tisztítja a pozicionáltságot", de az "ilyen helyzetek nagyszerű lehetőséget biztosítanak az exportszektornak, hogy a jövőbeli exportárbevételét fedezze".

Az átárazások nagyban befolyásolhatják, hogy mi a kiindulópontja az infláció alakulásának, ez pedig fontos a kamatpálya szempontjából.

Ha úgy érezzük, hogy lehetőség van a monetáris kondíciók elmozdítására, akkor a piac ezzel összhangban legyen. De "nem gondolom, hogy ez egy kétnapos folyamat" - reagált a Portfolio kérdésére. A hitelesség egy nagy erő, egy nagy kincs, konzisztens döntések kellenek Kurali szerint.

Nem lepett meg, amit a piacon láttunk a kamatdöntés után - mondta Kurali. A forint árfolyama és az infláció összefüggése kapcsán hangsúlyozta: az átárazás nem egy kétnapos folyamat. Akkor gondoljuk, hogy hiteles, amit csinálunk, ha a beérkező adatokra is figyelünk, reagálunk rá.

Egy látható mértékű reálkamatot tartunk fent - folytatta, hozzátéve, hogy

nekünk magasabb reálkamatot kell tartani, mint a cseheknek és a lengyeleknek.

.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Portfolio