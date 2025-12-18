Miért nem érezzük az erősebb forintot a bőrünkön?

A forint az idei év eleje óta egy áprilisi rövid megszakítástól eltekintve folyamatos erősödési trendet követ – olvasható az MNB friss Inflációs Jelentésében. A jegybank kiemeli, hogy az árfolyam alakulása jelentősen befolyásolja a vállalatok termelési költségeit és ezen keresztül az inflációt. Éppen ezért keresik most arra a választ, hogy a forinterősödés mennyire jelent meg az árakban.
A magyar deviza az euróval szemben közel 6 százalékot, a dollárral szemben pedig több, mint 16 százalékot erősödött 2024 vége óta. A felértékelődés következtében a forint jelenlegi árfolyama az euróval szemben a legutoljára 2023 végén tapasztalt szintre mérséklődött. Ugyanakkor éves átlagokat tekintve az adatok lezárásáig az idei átlagos árfolyam még 0,8 százalékkal gyengébb, mint a tavalyi átlag.
Az erősebb forint hatása a beszerzési árakban már megjelent, ugyanakkor az iparcikkek és az élelmiszerek fogyasztói árában még nem tapasztalható az árfolyam erősödésétől várt teljes dezinflációs hatás
– emeli ki az MNB.
Az import- és ipari termelői árak esetében az áremelkedési ütemek jelentősen mérséklődtek január óta, az import árindex éves bázisú mutatója június óta árcsökkenést mutat. Ezzel szemben az iparcikkek fogyasztói árának esetében nem tapasztalható érdemi lassulás az árdinamikában és
az élelmiszerek inflációja is magasabb annál, mint amit az árfolyamerősödés gyors begyűrűzése mellett várni lehetne.
Az iparcikkek inflációja az árréskorlátozások és a régiós devizákhoz képest erősebb forint ellenére is a régiós átlaggal azonos szinten vagy annál magasabban alakul. A termékkör áremelkedési üteme átlagosan 0,9 százalékponttal magasabb volt az idei év folyamán, mint a másik három visegrádi országban. Az élelmiszerek áremelkedési üteme márciusig a többi visegrádi ország átlaga felett, április és augusztus között pedig azzal összhangban alakult, majd szeptembertől csökkent a régiós átlag alá.
Az idei erősödési periódus során több termékcsoportban is a 2020-as évekre általában jellemző mintázattól eltérő áralakulás tapasztalható. A feldolgozatlan élelmiszerek és a tartós iparcikkek esetében is magasabb a jelenlegi árszint, mint azt a külső költségkörnyezet és a forint árfolyama indokolná.
A korábbi évekre jellemzőnél visszafogottabb jelenlegi begyűrűzést több tényező magyarázhatja. A megszokottnál mérsékeltebb dezinflációs hatásban
szerepet játszhat a vállalatok kivárása a geopolitikai bizonytalanság vagy a forint árfolyamának jövőben várt alakulására vonatkozó magasabban ragadó és merevebb várakozások miatt.
A ritkábban átárazott termékek esetében az eddig elmaradó begyűrűzést magyarázhatja az is, hogy a vállalatok az egész évre tervezett áraikat a tavaly év végi vagy idei év eleji forintárfolyam alapján állították be. Ebben az esetben az erősebb árfolyam dezinflációs hatása ezeknek a termékeknek a következő, már új árfolyamon alapuló átárazásakor jelenhet meg. Szintén lassíthatja a begyűrűzést, ha a vállalatok az árazási döntéseiket nem az aktuális, hanem az idei év átlagos árfolyama alapján határozzák meg, ami még magasabb, mint a 2024-es átlagos árfolyam.
A begyűrűzés alakulásában az árréskorlátozások is szerepet játszhatnak, amennyiben a vállalatok az erősebb árfolyam okozta nagyobb mozgásteret az intézkedésből származó veszteségeik ellensúlyozására használhatják. Ebben az esetben az erősebb árfolyam csökkenti az árkorlátozásokban közvetlenül vagy közvetetten érintett vállalatokon lévő áremelési kényszert, és visszafoghatja az infláció emelkedésének mértékét az intézkedés kivezetését követően.
A fenti tényezők abba az irányba mutatnak, hogy az árfolyambegyűrűzés sebessége átmenetileg lassabb lehet a korábbiakban megszokottnál. Összességében a jegybank szakértői nem gondolják, hogy az árfolyamváltozás árakra gyakorolt hatása gyengült volna, de a jelenlegi gazdasági környezetben több tényező (például az árréskorlátozások jövőjének alakulása) is befolyásolja az árazási döntéseket, amelyek mellett a begyűrűzés időhorizontja bizonytalanabbá vált.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Szédületes aukciós világrekord született a design tárgyak kategóriájában
31,4 millió dollárért cserélt gazdát a víziló.
Miért nem érezzük az erősebb forintot a bőrünkön?
Az árakban még nem jelent meg az erősebb árfolyam.
Forradalmi változás jöhet a fogyókúrában: egyetlen tabletta kiválthatja az injekciókat
Sikeresek voltak a tesztek.
NGM: átlépte a 15 ezer igénylést a fix 3%-os kkv-hitel
Minden várakozást felülmúl a céges kereslet.
Bezuhant az amerikai infláció
Megnyugodthat a Fed.
Nagy változás jön Magyarország és Ausztria határain – módosítják a határátlépési rendet
Előkerült a kormányzati lista, amely mindent megváltoztathat.
Kíméletlenül lecsapott az ukrán hírszerzés: MiG-31-es és csúcsmodern légvédelmi eszközök is az orosz veszteséglistán
Hatalmas károkról számoltak be.
Az MI hatása a felsőoktatásra
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatásban, ugyanakkor új etikai és pedagógiai kihívásokat is felvet.
"Az európai autóiparnak befellegzett" - Terveknek becézett álmok Londonból
A védelmi cégeknél teljes eufória uralkodott: az egymásra licitálás és a "jövőbeli tervek"-nek becézett álmok dédelgetése. De az autóipar képviselői feszültek voltak: szerintük az eur
Tervezett eladások
Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni. Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu
Mindenki CEO akar lenni
Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Albérlet: mikor tesz ki a tulaj, hogy legyen a lányának hol laknia?
Az albérlet vagy lakásvásárlás egy pénzügyi dilemma, miért fizessem másnak az bérleti díjat? Emellett a tulajdonos bármikor felmondhatja a szerződést, vagyis új lakóhelyet kell keresni. E
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.