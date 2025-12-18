Miért nem érezzük az erősebb forintot a bőrünkön?

Az árfolyambegyűrűzés sebessége az árakba átmenetileg lassabb lehet a korábban megszokottnál, mivel a jelenlegi gazdasági környezetben több más tényező is befolyásolja az árazási döntéseket – olvasható az MNB csütörtökön publikált Inflációs Jelentésének keretes írásában, mely arra keresi a választ, hogyan hat az erősebb forintárfolyam az inflációra. A jegybank szakértői szerint nem gyengült az árfolyam hatása, csak időben eltolódhat, vagyis előbb-utóbb meg fog jelenni a fogyasztói árakban is.

A forint az idei év eleje óta egy áprilisi rövid megszakítástól eltekintve folyamatos erősödési trendet követ – olvasható az MNB friss Inflációs Jelentésében. A jegybank kiemeli, hogy az árfolyam alakulása jelentősen befolyásolja a vállalatok termelési költségeit és ezen keresztül az inflációt. Éppen ezért keresik most arra a választ, hogy a forinterősödés mennyire jelent meg az árakban.

A magyar deviza az euróval szemben közel 6 százalékot, a dollárral szemben pedig több, mint 16 százalékot erősödött 2024 vége óta. A felértékelődés következtében a forint jelenlegi árfolyama az euróval szemben a legutoljára 2023 végén tapasztalt szintre mérséklődött. Ugyanakkor éves átlagokat tekintve az adatok lezárásáig az idei átlagos árfolyam még 0,8 százalékkal gyengébb, mint a tavalyi átlag.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az erősebb forint hatása a beszerzési árakban már megjelent, ugyanakkor az iparcikkek és az élelmiszerek fogyasztói árában még nem tapasztalható az árfolyam erősödésétől várt teljes dezinflációs hatás

– emeli ki az MNB.

Az import- és ipari termelői árak esetében az áremelkedési ütemek jelentősen mérséklődtek január óta, az import árindex éves bázisú mutatója június óta árcsökkenést mutat. Ezzel szemben az iparcikkek fogyasztói árának esetében nem tapasztalható érdemi lassulás az árdinamikában és

az élelmiszerek inflációja is magasabb annál, mint amit az árfolyamerősödés gyors begyűrűzése mellett várni lehetne.

Az iparcikkek inflációja az árréskorlátozások és a régiós devizákhoz képest erősebb forint ellenére is a régiós átlaggal azonos szinten vagy annál magasabban alakul. A termékkör áremelkedési üteme átlagosan 0,9 százalékponttal magasabb volt az idei év folyamán, mint a másik három visegrádi országban. Az élelmiszerek áremelkedési üteme márciusig a többi visegrádi ország átlaga felett, április és augusztus között pedig azzal összhangban alakult, majd szeptembertől csökkent a régiós átlag alá.

Az idei erősödési periódus során több termékcsoportban is a 2020-as évekre általában jellemző mintázattól eltérő áralakulás tapasztalható. A feldolgozatlan élelmiszerek és a tartós iparcikkek esetében is magasabb a jelenlegi árszint, mint azt a külső költségkörnyezet és a forint árfolyama indokolná.

A korábbi évekre jellemzőnél visszafogottabb jelenlegi begyűrűzést több tényező magyarázhatja. A megszokottnál mérsékeltebb dezinflációs hatásban

szerepet játszhat a vállalatok kivárása a geopolitikai bizonytalanság vagy a forint árfolyamának jövőben várt alakulására vonatkozó magasabban ragadó és merevebb várakozások miatt.

A ritkábban átárazott termékek esetében az eddig elmaradó begyűrűzést magyarázhatja az is, hogy a vállalatok az egész évre tervezett áraikat a tavaly év végi vagy idei év eleji forintárfolyam alapján állították be. Ebben az esetben az erősebb árfolyam dezinflációs hatása ezeknek a termékeknek a következő, már új árfolyamon alapuló átárazásakor jelenhet meg. Szintén lassíthatja a begyűrűzést, ha a vállalatok az árazási döntéseiket nem az aktuális, hanem az idei év átlagos árfolyama alapján határozzák meg, ami még magasabb, mint a 2024-es átlagos árfolyam.

A begyűrűzés alakulásában az árréskorlátozások is szerepet játszhatnak, amennyiben a vállalatok az erősebb árfolyam okozta nagyobb mozgásteret az intézkedésből származó veszteségeik ellensúlyozására használhatják. Ebben az esetben az erősebb árfolyam csökkenti az árkorlátozásokban közvetlenül vagy közvetetten érintett vállalatokon lévő áremelési kényszert, és visszafoghatja az infláció emelkedésének mértékét az intézkedés kivezetését követően.

A fenti tényezők abba az irányba mutatnak, hogy az árfolyambegyűrűzés sebessége átmenetileg lassabb lehet a korábbiakban megszokottnál. Összességében a jegybank szakértői nem gondolják, hogy az árfolyamváltozás árakra gyakorolt hatása gyengült volna, de a jelenlegi gazdasági környezetben több tényező (például az árréskorlátozások jövőjének alakulása) is befolyásolja az árazási döntéseket, amelyek mellett a begyűrűzés időhorizontja bizonytalanabbá vált.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images