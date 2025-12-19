Drasztikus változás jön szilveszterkor - itt vannak a tudnivalók

Szilveszterkor nem tiltják be a tűzijátékokat, de az idei évben sokkal szigorúbb feltételek mellett lehet majd használni őket - hívja fel a figyelmet a Magyar Pirotechnikai Társaság (MAPIT), a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetsége (PÉSZ) és az augusztus 20-i tűzijáték kivitelezéséért felelős Nuvu Kft.

2025. október 29-én szavazta meg a Fővárosi Közgyűlés a szilveszteri tűzijátékozással kapcsolatos rendeletet, amely radikálisan változtat a korábbi évek gyakorlatán a 2-es és a 3-as kategóriába tartozó pirotechnikai eszközökkel kapcsolatban.

Előbbibe sorolhatók az alacsony kockázatú, 16 éves kor felett használható, kifejezetten lakossági felhasználásra tervezett (kisebb rakéták, telepek) pirotechnikai eszközök.

Utóbbiba pedig a közepes kockázatú lakossági tűzijátékok tartoznak, amelyeket kizárólag a szabadban, nagy, nyílt területen szabad használni, mert hatóanyag-tartalmuk és hatótávolságuk jóval nagyobb, mint a 2-es kategóriába tartozóké.

A „fokozottan védett” övezetekben – ideértve többek között az állatmenhelyeket, állatkerteket, erdőket, legelőket és a fekvőbeteg-ellátó intézményeket – a 2-es és 3-as kategóriájú pirotechnikai eszközök használatát a jelenlegi szabályozás egész évben kizárja.

A „védett övezetekben” a rendelet kizárólag december 31-én és január 1-jén tiltja a 2-es és 3-as pirotechnikai osztályba tartozó eszközök felhasználását; az év többi napján ezek használata nem esik korlátozás alá.

A „fokozottan védett” és a „védett övezeteken” kívüli területeken a 2-es és 3-as kategóriájú pirotechnikai eszközök használata december 31-én kizárólag 20 órától január 1-jén 2 óráig engedélyezett.

Aki a rendeletet megszegi, az akár 200 ezer forintos büntetésben is részesülhet.

Akik eddig 2-es és 3-as kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket vásároltak, azok várhatóan nem használhatják el őket a lakóövezetük közelében, hanem mindenképpen keresniük kell olyan területet a kerületben, amely nem esik korlátozás hatálya alá – hívta fel a figyelmet Dobos András, a Magyar Pirotechnikai Társaság titkára. Hozzátette: könnyen előfordulhat, hogy idén kevesebb árusítóhely lesz, mivel a védett övezetekben egyáltalán nem lehet használni 2-es, vagy 3-as kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket Budapesten.

"Azt javasoljuk, hogy csakis legális, engedéllyel rendelkező forgalmazótól vásároljanak az ünnepelni kívánok tűzijátékot december 28 és 31. között. Kerülni kell az aluljárókban, vagy autók csomagtartójából árusítókat, mert ezek gyakran nem tesznek eleget a jogszabályi kötelezettségeknek. Minden terméknek rendelkeznie kell magyar nyelvű ismertetővel” – mondta Tóth Ferenc, a Nuvu Kft. ügyvezető igazgatója.

Az illegális tűzijátékok sokszor nem esnek át biztonsági vizsgálaton, éppen ezért hibás működés esetén súlyos sérüléseket okozhatnak.

Lehet egyensúlyt teremteni

A világon számos példa létezik arra, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a tűzijátékozni kívánók, valamint a nyugalmasabb ünneplést keresők között. „Jó példa erre Rotterdam, ahol például a város rendez központi tűzijátékot, a korlátozás alá eső kerületekben pedig inkább fényshow-kat tartanak. Egyre terjedőben van a csendesebb, például kutyabarát pirotechnikai eszközök használata is” – figyelmeztetett Luterán György, a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetségének elnökségi tagja. Hozzátette: az ilyen eszközök használatát nem kíséri hangos durranás, robbanás, vagy sípolás, inkább csak fényhatással járnak, ezáltal pedig nem okoznak stresszt a négylábúak számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images