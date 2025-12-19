  • Megjelenítés
Hatalmas tehertől szabadult meg Ukrajna
Gazdaság

Hatalmas tehertől szabadult meg Ukrajna

Portfolio
A kötvénytulajdonosok 99 százalékának jóváhagyásával 2,6 milliárd dollárnyi gazdasági növekedéshez kapcsolt kötvényét cserélte 3,5 milliárd dollárnyi hagyományos kötvényre Ukrajna. A szakértők szerint ezzel jelentős későbbi tehertől szabadult meg a háborúban álló ország, mivel egy esetleges békekötés után beinduló gazdasági növekedés jelentős pénzügyi terhet jelentett volna az állampapírokon keresztül.

Csütörtök este jelentették be, hogy Ukrajna megállapodott a kötvénytulajdonosokkal a növekedéshez kapcsolt állampapírok elcseréléséről. A lépés több milliárd dollárnyi későbbi megtakarítást jelent az ország számára – közölte Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter a Bloomberg beszámolója szerint.

A most érintett állampapírok éppen amiatt maradtak ki a tavalyi nagy 20 milliárd dolláros adósság-átstrukturálásból, mert bonyolult a felépítésük, illetve jelentős potenciális kifizetéssel kecsegtettek a tulajdonosok számára a háborút követő újjáépítés során.

A kötvények 2025 és 2041 között a gazdasági növekedéstől függően 6-20 milliárd dolláros extra kifizetést biztosítottak a tulajdonosoknak. Amennyiben a növekedés meghaladja a 3%-ot, akkor lépett volna érvénybe a kifizetés, erre pedig jó esély van a háború lezárása után hosszútávon.

Nyugdíjazunk egy mérgező eszközt, ami komoly pénzügyi kockázatot jelentett Ukrajna számára és alááshatta volna az újjáépítést

Még több Gazdaság

Harminc éve nem látott szintre emelték a japán kamatot, és ez még csak a kezdet

Rövidebb várólisták, nagyobb hatékonyság: hol hoz az AI azonnali javulást a magyar egészségügyben?

A forint igazi védőpajzsa hamarosan elhalványul?

- kommentálta a megállapodást Marcsenko.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megforgatták a forintot, megjött a fordulat is
Putyin kemény fenyegetést küldött, százezres hadsereget von össze Moszkva a NATO elleni támadáshoz – Háborús híreink csütörtökön
Nagy változás jön Magyarország és Ausztria határain – módosítják a határátlépési rendet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility