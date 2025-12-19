Hatalmas tehertől szabadult meg Ukrajna

A kötvénytulajdonosok 99 százalékának jóváhagyásával 2,6 milliárd dollárnyi gazdasági növekedéshez kapcsolt kötvényét cserélte 3,5 milliárd dollárnyi hagyományos kötvényre Ukrajna. A szakértők szerint ezzel jelentős későbbi tehertől szabadult meg a háborúban álló ország, mivel egy esetleges békekötés után beinduló gazdasági növekedés jelentős pénzügyi terhet jelentett volna az állampapírokon keresztül.

Csütörtök este jelentették be, hogy Ukrajna megállapodott a kötvénytulajdonosokkal a növekedéshez kapcsolt állampapírok elcseréléséről. A lépés több milliárd dollárnyi későbbi megtakarítást jelent az ország számára – közölte Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter a Bloomberg beszámolója szerint.

A most érintett állampapírok éppen amiatt maradtak ki a tavalyi nagy 20 milliárd dolláros adósság-átstrukturálásból, mert bonyolult a felépítésük, illetve jelentős potenciális kifizetéssel kecsegtettek a tulajdonosok számára a háborút követő újjáépítés során.

A kötvények 2025 és 2041 között a gazdasági növekedéstől függően 6-20 milliárd dolláros extra kifizetést biztosítottak a tulajdonosoknak. Amennyiben a növekedés meghaladja a 3%-ot, akkor lépett volna érvénybe a kifizetés, erre pedig jó esély van a háború lezárása után hosszútávon.

Nyugdíjazunk egy mérgező eszközt, ami komoly pénzügyi kockázatot jelentett Ukrajna számára és alááshatta volna az újjáépítést

- kommentálta a megállapodást Marcsenko.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images