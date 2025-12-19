  • Megjelenítés
Jön az év legrövidebb nappala
Jön az év legrövidebb nappala

December 21-én, vasárnap következik be a téli napforduló, amely egyben az év legrövidebb nappalát is jelenti Magyarországon - írja az Időkép.

A téli napforduló pontos időpontja

december 21-én, vasárnap, magyarországi idő szerint 16 óra 03 perckor lesz,

amikor a Nap eléri látszólagos pályájának legdélebbi pontját, és a Baktérítő felett delel zenitben. Ez a csillagászati esemény jelzi az évszakok váltását.

A napforduló után a Nap megkezdi fél évig tartó látszólagos északi irányú vándorlását az égbolton, aminek következtében hétfőtől fokozatosan hosszabbodni kezdenek a nappalok.

A vasárnapi nap különösen rövid lesz: Budapesten mindössze 8 óra 26 perc és 29 másodperc hosszúságú nappalra számíthatunk. Ez az év legsötétebb napja, de ezt követően a nappalok hossza fokozatosan növekedni kezd - eleinte szinte észrevehetetlenül, majd a tavaszi napéjegyenlőség közeledtével egyre jelentősebb mértékben.

