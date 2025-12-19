Kiderült, mennyit keresnek a magyarok

2025 őszére tovább folytatódott a keresetek emelkedése Magyarországon: a teljes munkaidőben dolgozók fizetése mind nominálisan, mind reálértéken nőtt az előző évhez képest. A nettó bérek növekedése gyorsabb ütemű volt, amit elsősorban az év közben bevezetett adókedvezmények erősítettek - derül ki a KSH friss adataiból.

2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700 forint volt, míg a nettó átlagkereset elérte a 482 400 forintot. A bruttó átlagkereset egy év alatt 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 10 százalékkal nőtt, a reálkereset pedig 5,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét.

Jöttek az adókedvezmények

A nettó keresetek gyorsabb emelkedését az magyarázza, hogy

2025. július 1-jétől magasabb összegű családi adókedvezmény lépett életbe, majd 2025. október 1-jétől bevezették a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét is.

A keresetek mediánértékei szintén jelentős növekedést mutattak. A bruttó mediánkereset 575 000 forintot tett ki, ami 9,4 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, míg a nettó mediánkereset 401 100 forintra emelkedett, ami 10,3 százalékos éves növekedést jelentett.

A részletes októberi adatok szerint a rendszeres – prémium, jutalom és egyhavi különjuttatás nélküli – bruttó átlagkereset 668 000 forint volt, ami 9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét. Ezen belül a vállalkozásoknál a rendszeres bruttó átlagkereset 664 600 forintot, a költségvetési szektorban 670 800 forintot, a nonprofit szektorban pedig 693 000 forintot tett ki. Ezek az összegek egy év alatt rendre 8,2, 11,5, illetve 9,7 százalékkal emelkedtek.

A reálkeresetek 5,5 százalékkal nőttek, miközben a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalékkal emelkedtek.

Az év egészét vizsgálva, 2025 januárja és októbere között a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete pedig 476 600 forint volt. Ebben az időszakban a bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, a nettó átlagkereset pedig 9,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images