Már látszik, milyen idő lesz karácsonyig

A jelenleg fennálló légköri állapot hétvégén, valamint a karácsonyi ünnepeket közvetlenül megelőző napokban még biztosan megmarad - írja a HungatoMet Zrt.

Kora estétől egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és holnap nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő várható, de a Tiszántúlon némileg szakadozhat a felhőzet. Szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 2 és 8 fok között valószínű,

de ahol kiszakad a felhőzet, ott ennél pár fokkal enyhébb is lehet az idő.

Vasárnap borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő valószínű szitálással, néhol ónos szitálással. Mérsékelt marad a légmozgás. A reggeli 0, +5 fokról kora délutánra 3 és 8 fok közé melegszik fel a levegő.

Hétfőn többnyire borult, párás, helyenként ködös idő várható néhol szitálással, éjjel a fagyos tájakon ónos szitálással. Az Alföldön kelet, délkelet felől lehet némi felszakadozás. A keleti, délkeleti szél helyenként megélénkül. Reggel -1, +4, kora délután 3, 8 fok valószínű.

