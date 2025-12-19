  • Megjelenítés
Nő a menetidő a győri vasúti fővonalon (2.0)
Nő a menetidő a győri vasúti fővonalon (2.0)

Műszaki probléma miatt jelentős menetidő-növekedésre kell számítani a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon, ahol felsővezeték-helyreállítási munkálatok miatt átmenetileg egyvágányú közlekedés lépett életbe - írta meg a MÁV Csoport.

A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasúti fővonalon közlekedő járatoknál 5-15 perces, egyes esetekben akár 15-30 perces menetidő-növekedés várható a késő délelőtti órákban.

A késések oka, hogy felsővezeték-helyreállítási munkálatok miatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek. A korlátozás előreláthatólag délig tart, ezt követően helyreállhat a menetrend szerinti közlekedés.

A cég közzétett egy frissítést, amelyben azt írják, hogy 11:30-ra elhárították a felsővezetéki hibát Tatabánya és Tata között, így ismét két vágányon haladhatnak a vonatok,

kora délutánra helyreállhat a mentrend.

