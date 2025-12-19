Rendkívül fontos előrejelzés érkezett a magyar gazdaság szempontjából

Németország gazdasága a három éve tartó stagnálás után jövőre csak lassan kezd magához térni. Az igazi lendületet később, a megemelkedő kormányzati kiadások hozhatják el – közölte pénteken a Bundesbank félévente megjelenő gazdasági előrejelzésében. Közben a költségvetési hiány emelkedése miatt figyelmeztetést adott ki.

Európa legnagyobb gazdasága 2023 óta gyakorlatilag egy helyben toporog. A hatalmas ipari szektor részben kiszorult a kulcsfontosságú exportpiacokról, a hazai fogyasztók inkább spóroltak, mint költöttek, a kormány pedig visszafogta a kiadásokat.

A fordulat idén indult el, amikor Friedrich Merz kancellár új költségvetési szabályokat fogadtatott el, és jelentős védelmi, illetve infrastrukturális beruházásokat ígért. Ez alapozhatja meg az ipar élénkülését és a fogyasztói bizalom fokozatos erősödését.

"A haladás eleinte visszafogott lesz, aztán fokozatosan gyorsul" – mondta Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke. "2026 második negyedévétől a gazdasági növekedés számottevően erősödik, főként a kormányzati kiadásoknak és az export bővülésének köszönhetően."

A Bundesbank 2025-re 0,2 százalékos növekedést vár, ami valamivel kedvezőbb a korábban jelzett stagnálásnál. 2026-ra 0,6 százalékos bővülést prognosztizál, a júniusi előrejelzésben szereplő 0,7 százalék helyett.

Az inflációs előrejelzéseken viszont jóval nagyobb mértékben módosítottak a "szokatlanul meredek" bérnövekedési várakozások miatt. A jegybank figyelmeztetett: a béremelkedés még évekig meghaladhatja a hosszú távú átlagot.

A nominális bérek a becslések szerint 2025-ben 4,7 százalékkal, 2026-ban 4 százalékkal nőnek, és a későbbi években is csak mintegy 3 százalékra lassulhat a dinamika. Ennek hátterében az alacsony munkanélküliség, az egyre súlyosabb munkaerőhiány és a ledolgozott munkaidő emelkedése áll.

A gyors bérnövekedés magasan tartja az inflációt: a fogyasztói árak jövőre várhatóan 2,2 százalékkal emelkednek a korábban várt 1,5 százalék helyett. Az élelmiszer- és üzemanyagárakat nem tartalmazó maginflációra vonatkozó prognózisát a Bundesbank 1,9-ről 2,4 százalékra emelte.

A német adatok felülvizsgálata az egyik fő oka annak, hogy az Európai Központi Bank csütörtökön az eurózóna 2026-os inflációs előrejelzését 1,7-ről 1,9 százalékra növelte, és jelezte: egyelőre nem siet a monetáris politika módosításával - emlékeztet a Reuters hírügynökség.

Az EKB június óta nem változtatott az irányadó kamatokon, és a piacok 2026-ig sem számítanak újabb lépésre. Az EKB tanácskozásait ismerő források szerint a döntéshozók alapvetően elégedettek ezzel a piaci várakozással.

Elszáll a deficit

Németország a kormány kiadási tervei miatt a három évtizeddel ezelőtti kelet-nyugati újraegyesítés óta a legnagyobb hiány felé tart – ez is a Bundesbank előrejelzéséből derült ki és sürgős intézkedéseket sürgetett az államháztartás kordában tartása érdekében.

A központi Bundesbank becslése szerint a beruházások, az adócsökkentésekkel és transzferekkel együtt, a kormányzati hiányt 2028-ban 4,8%-ra emelik a GDP arányában, ami a legmagasabb szint 1995 óta, Kelet-Németországgal való újraegyesítés után.

„Jelenleg nem világos, hogyan szándékozik a központi kormányzat kezelni a nemzeti költségvetési szabályok 2028-ig történő betartásának biztosítására irányuló sürgős intézkedési igényt” – áll a Bundesbank havi jelentésében.

A magasabb hiányok ellenére Németország GDP-arányos adóssága viszonylag alacsony marad, 2028-ban 68% lesz az idei 63%-ról.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Filip Singer