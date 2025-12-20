Daniel Gros: Csak egy hisztéria, ami a stablecoinokat övezi

Európa stablecoinokkal kapcsolatos aggodalmának fő forrása a Trump-kormányzat GENIUS törvénye, amelynek célja a dollárral fedezett stablecoinok támogatása egy átfogó szabályozási keret bevezetésével. A törvény tényleges rendelkezései azonban nagyon hasonlítanak a kriptoeszközökről szóló uniós rendelet (MiCA) szabályozásához, amelyet egyfajta óvintézkedésként fogadtak el, még azelőtt, hogy a stablecoinok jelentős pénzügyi szerepet kaptak volna. Tehát szabályozási szempontból az Egyesült Államok nem előzte meg Európát. De még ha így is lett volna,
a stablecoinok nem alkalmasak arra, hogy előmozdítsák azt az átalakulást, amelyet támogatói várnak, és amitől az ellenzői tartanak.
A stablecoinok lényegében úgy működnek, mint a kamatot nem fizető pénzpiaci alapok: a kibocsátó egy egységnyi fiat pénznemet vesz át a betétestől, és az azzal egyenértékű összeget a betétes digitális pénztárcájába helyezi. A fő különbség az, hogy a stablecoinok ugyanazon a blokklánc-technológián – egyfajta elosztott főkönyvön – alapulnak, amely a kriptovaluták alapját képezi.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés