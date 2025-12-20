Daniel Gros: Csak egy hisztéria, ami a stablecoinokat övezi

Donald Trump amerikai elnök azon politikája, amely az úgynevezett stablecoinokat az amerikai pénzügyi erő kiterjesztésének és a dollár globális dominanciája megőrzésének eszközeként kezeli, az Európai Unióban „stratégiai válaszlépést” sürgető felhívásokat váltott ki. Ez utóbbi érvelések szerint, ha Európa nem védi meg pozícióit a technológiai-pénzügyi forradalomban, akkor monetáris szuverenitása és pénzügyi stabilitása sérülni fog. De ezek a figyelmeztetések ugyanolyan megalapozatlanok, mint amennyire baljóslatúak.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Európa stablecoinokkal kapcsolatos aggodalmának fő forrása a Trump-kormányzat GENIUS törvénye, amelynek célja a dollárral fedezett stablecoinok támogatása egy átfogó szabályozási keret bevezetésével. A törvény tényleges rendelkezései azonban nagyon hasonlítanak a kriptoeszközökről szóló uniós rendelet (MiCA) szabályozásához, amelyet egyfajta óvintézkedésként fogadtak el, még azelőtt, hogy a stablecoinok jelentős pénzügyi szerepet kaptak volna. Tehát szabályozási szempontból az Egyesült Államok nem előzte meg Európát. De még ha így is lett volna,

a stablecoinok nem alkalmasak arra, hogy előmozdítsák azt az átalakulást, amelyet támogatói várnak, és amitől az ellenzői tartanak.

A stablecoinok lényegében úgy működnek, mint a kamatot nem fizető pénzpiaci alapok: a kibocsátó egy egységnyi fiat pénznemet vesz át a betétestől, és az azzal egyenértékű összeget a betétes digitális pénztárcájába helyezi. A fő különbség az, hogy a stablecoinok ugyanazon a blokklánc-technológián – egyfajta elosztott főkönyvön – alapulnak, amely a kriptovaluták alapját képezi.