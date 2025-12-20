Karácsony: drámai hír érkezett!

A tavalyi történelmi áremelkedés után a kakaó ára idén soha nem látott zuhanásban van. Ennek ellenére azonban semmi jele annak, hogy az édességek, csokoládészeletek vagy a csokimikulások ára követné ezt a csökkenést.

A kakaó határidős jegyzése tavaly majdnem megháromszorozódtak, ami komoly fájdalmat okozott a gyártóknak, akik

erre válaszul megemelték a csokoládé árát.

A cégek azonban még mindig azokat a készleteket dolgozzák fel, amelyeket a nagy áremelkedés csúcsán vásároltak. Emellett olyan receptmódosításokat is végrehajtottak, amelyeket nem könnyű visszacsinálni.

A drágulás mély nyomot hagyott az iparágban: az előre csomagolt élelmiszergyártó óriásoktól a kisebb kézműves csokoládékészítőkig Európában és az Egyesült Államokban mindenki kapkodott, hogy elegendő kakaót biztosítson, miközben egyensúlyozott a költségek és a profit között. Egyesek a túlélésért küzdöttek, ezért sem sietnek azzal, hogy csökkentsék a fogyasztói árakat.

A termelők és az elemzők szerint

az olcsóbb kakaó legkorábban csak jövő év második felében jelenhet meg az üzletek polcain.

Az árak, amelyekkel a csokoládéipar jelenleg dolgozik, rendkívül magasak és fájdalmasak”

– mondta Jonathan Parkman, a londoni Marex Group árupiaci brókercég agrárértékesítési vezetője.

A kakaó ára tavaly közel 13 000 dollárra emelkedett tonnánként, mivel betegségek és szélsőséges időjárás pusztították a termést Elefántcsontparton és Ghánában, amelyek együtt a világ kakaótermelésének több mint felét adják. Az árak azonban zuhanni kezdtek, ahogy javultak a betakarítási kilátások, gyengült a kereslet, és enyhültek a tartós hiánnyal kapcsolatos aggodalmak.

Az árak idén mintegy 50 százalékkal estek, ami a valaha volt legmeredekebb éves visszaesés az 1960 óta vezetett adatok szerint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio