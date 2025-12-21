  • Megjelenítés
Floridában folynak a tárgyalások az oroszokkal – Háborús híreink vasárnap
Gazdaság

Floridában folynak a tárgyalások az oroszokkal – Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Kétnapos tárgyalássorozat kezdődött szombaton a floridai Miami városában az Egyesült Államok és Oroszország között. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja konstruktívnak nevezte az eddigi megbeszéléseket, amelyek vasárnap is folytatódnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, Washington új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek Miamiban, amelyben az európai országok is részt vehetnének. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború és a békeerőfeszítések eseményeivel.
Megosztás

Usakov: ez nem visz közelebb a békéhez

Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerint a béketervbe az európaiak és az ukránok által bevezetett változtatások nem fogják közelebb hozni a megállapodások elérését.

(TASZSZ)

Megosztás

Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk

Hat amerikai hírszerzési forrás a Reutersnek elmondta, egy hírszerzési jelentés szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem mondott le arról a céljáról, hogy egész Ukrajnát, továbbá a volt szovjet európai területek más részeit is megszerezze, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint Putyin már véget vetne a konfliktusnak.

Tovább a cikkhez
Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk
Megosztás

Floridában folynak a tárgyalások az oroszokkal – Háborús híreink vasárnap

Kétnapos tárgyalássorozat kezdődött szombaton a floridai Miami városában az Egyesült Államok és Oroszország között. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja konstruktívnak nevezte az eddigi megbeszéléseket, amelyek vasárnap is folytatódnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, Washington új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek Miamiban, amelyben az európai országok is részt vehetnének. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború és a békeerőfeszítések eseményeivel.

Kapcsolódó cikkünk

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton
Elárulta Zelenszkij: Amerika új szintre emelné a béketárgyalásokat – Ezen múlik, hogy megvalósuljon
Franciaországban megtörtént, amitől mindenki tartott: speciális eljárással mentik a költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility