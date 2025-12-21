Usakov: ez nem visz közelebb a békéhez
Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerint a béketervbe az európaiak és az ukránok által bevezetett változtatások nem fogják közelebb hozni a megállapodások elérését.
(TASZSZ)
Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk
Hat amerikai hírszerzési forrás a Reutersnek elmondta, egy hírszerzési jelentés szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem mondott le arról a céljáról, hogy egész Ukrajnát, továbbá a volt szovjet európai területek más részeit is megszerezze, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint Putyin már véget vetne a konfliktusnak.
Floridában folynak a tárgyalások az oroszokkal – Háborús híreink vasárnap
Kétnapos tárgyalássorozat kezdődött szombaton a floridai Miami városában az Egyesült Államok és Oroszország között. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja konstruktívnak nevezte az eddigi megbeszéléseket, amelyek vasárnap is folytatódnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, Washington új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek Miamiban, amelyben az európai országok is részt vehetnének. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború és a békeerőfeszítések eseményeivel.
