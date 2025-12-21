Floridában folynak a tárgyalások, fontos orosz csomópontot ért támadás – Háborús híreink vasárnap

Zelenszkij: 1300 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát egy hét alatt
Oroszország az elmúlt héten nagyszabású támadásokat hajtott végre Ukrajna-szerte, mintegy 1300 csapásmérő drónt, közel 1200 irányított légi bombát és 9 különböző típusú rakétát bevetve – jelentette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Az egyik leginkább sújtott régió a délnyugati Odessza megye volt – tette hozzá.
97 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát
Oroszország vasárnapra virradóra összesen 97 drónnal támadta Ukrajnát, ebből az ukrán légierő közlése szerint a légvédelem 75-öt semlegesített.
(RBC)
Lángokban a létfontosságú csomópont: beindult a láncreakció, bajban az orosz hadsereg
Az Ates ukrán partizánmozgalom emberei felgyújtották a váltókapcsoló-szekrényeket a dél-oroszországi Batajszk stratégiai vasúti csomópontján, jelentős logisztikai veszteségeket okozva az orosz hadseregnek – írja az Ukrinform.
Mintegy 50 ukrán lakost hurcoltak el az oroszok Szumiból
Az orosz erők átlépték az ukrán határt az északkeleti Szumi megyében, és egy ukrán határ menti falu mintegy 50 lakóját Oroszországba hurcolták – idézte az ukrán média vasárnap a hadsereg közleményét.
A Suspilne ukrán közszolgálati műsorszolgáltató és az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint az orosz erők szombat este hatoltak be ukrán területre Hrabovszke falu térségében.
A faluból elfogott helyi lakosok többsége idős ember volt – közölték.
(Reuters)
Kreml: nincs tervben tárgyalás Trumppal
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerint az év végéig már nincs tervben telefonbeszélgetés Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között, de ha szükség lenne rá, gyorsan megszervezhető.
(TASZSZ)
Usakov: ez nem visz közelebb a békéhez
Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerint a béketervbe az európaiak és az ukránok által bevezetett változtatások nem fogják közelebb hozni a megállapodások elérését.
(TASZSZ)
Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk
Hat amerikai hírszerzési forrás a Reutersnek elmondta, egy hírszerzési jelentés szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem mondott le arról a céljáról, hogy egész Ukrajnát, továbbá a volt szovjet európai területek más részeit is megszerezze, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint Putyin már véget vetne a konfliktusnak.
Floridában folynak a tárgyalások az oroszokkal – Háborús híreink vasárnap
Kétnapos tárgyalássorozat kezdődött szombaton a floridai Miami városában az Egyesült Államok és Oroszország között. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja konstruktívnak nevezte az eddigi megbeszéléseket, amelyek vasárnap is folytatódnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, Washington új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek Miamiban, amelyben az európai országok is részt vehetnének. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború és a békeerőfeszítések eseményeivel.
Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images
Lecsapott az Ates partizánmozgalom Oroszországban.
