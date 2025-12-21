Floridában folynak a tárgyalások, fontos orosz csomópontot ért támadás – Háborús híreink vasárnap

Az orosz erők átlépték az ukrán határt az északkeleti Szumi megyében, és egy ukrán határ menti falu mintegy 50 lakóját Oroszországba hurcolták – idézte az ukrán média vasárnap a hadsereg közleményét.

A Suspilne ukrán közszolgálati műsorszolgáltató és az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint az orosz erők szombat este hatoltak be ukrán területre Hrabovszke falu térségében.

A faluból elfogott helyi lakosok többsége idős ember volt – közölték.

(Reuters)