Két súlyos baleset bénította meg az autópályát: kilométeres torlódások alakultak ki

Egy autó szalagkorlátnak ütközött az M1-es autópályán Biatorbágynál a főváros felé, míg Óbarok térségében a Hegyeshalom felé vezető oldalon kiégett egy autó a külső sávban. A forgalmat mindkét helyszínen megállították - közölte az Útinform honlapján vasárnap délután.

A tájékoztatás szerint az autósztráda 20-as kilométerénél, a főváros irányába, Biatorbágy térségében, az átterelt sávban egy személyautó ütközött szalagkorlátnak.

Az Útinform jelezte, Óbarok térségében a 42-es kilométernél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon kiégett egy autó a külső sávban.

A forgalmat mindkét helyszínen megállították, a járművek több kilométeren torlódnak a baleseteknél.