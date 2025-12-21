  • Megjelenítés
Gazdaság

Két súlyos baleset bénította meg az autópályát: kilométeres torlódások alakultak ki

MTI
Egy autó szalagkorlátnak ütközött az M1-es autópályán Biatorbágynál a főváros felé, míg Óbarok térségében a Hegyeshalom felé vezető oldalon kiégett egy autó a külső sávban. A forgalmat mindkét helyszínen megállították - közölte az Útinform honlapján vasárnap délután.

A tájékoztatás szerint az autósztráda 20-as kilométerénél, a főváros irányába, Biatorbágy térségében, az átterelt sávban egy személyautó ütközött szalagkorlátnak.

Az Útinform jelezte, Óbarok térségében a 42-es kilométernél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon kiégett egy autó a külső sávban.

A forgalmat mindkét helyszínen megállították, a járművek több kilométeren torlódnak a baleseteknél.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángokban a létfontosságú csomópont: beindult a láncreakció, bajban az orosz hadsereg
Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk
Franciaországban megtörtént, amitől mindenki tartott: speciális eljárással mentik a költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility