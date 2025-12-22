Az államcsődig lökött egy országot a hitelminősítő, kimondták az áment

Egy újabb leminősítéssel a rendkívül magas hitelkockázatot jelentő, befektetésre egyáltalán nem ajánlott CCC– fokozatra rontotta a Fitch Ratings Gabon adósosztályzatát. Az afrikai ország ezzel egyre közelebb került ezzel a csődhöz,

A Fitch Ratings tovább rontotta Gabon államadósság-besorolását, ezzel az ország még mélyebbre került a befektetésre nem ajánlott kategóriában – számolt be a Bloomberg. A hitelminősítő az idei évben másodszor minősítette le Gabon hosszú lejáratú, devizában denominált államadósságát:

a korábbi CCC szintről rendkívül magas hitelkockázatot jelentő CCC– fokozatra rontotta.

Az indoklás szerint a költségvetési hiány tartós növekedése és az állampapírok iránti kereslet gyengülése egyaránt hozzájárult a döntéshez.

A Fitch értékelése alapján az államháztartási egyensúly romlása, a regionális adósságpiacokhoz való hozzáférés beszűkülése, a hivatalos hitelezőktől származó finanszírozás hiánya, valamint a magas tőke- és kamattörlesztések súlyos nyomást gyakorolnak az állam likviditási helyzetére.

A hitelminősítő szerint mind a belföldi, mind a külső finanszírozás terén egyre gyakoribbá válnak a fizetési elmaradások, ami tovább rontja az ország hitelképességét.

A mostani lépés megerősíti a januári leminősítést, amelyet szintén a fiskális mozgástér beszűkülésével és a hitelezőkkel szembeni hátralékok növekedésével indokoltak.

A jelentés külön hangsúlyozza, hogy érezhetően csökken a kereslet a gaboni államkötvények iránt.

A Fitch felhívta a figyelmet arra, hogy az idei kötvényaukciók közül többnél a lefedettségi mutató – vagyis a beérkezett ajánlatok és a meghirdetett mennyiség aránya – nem érte el az 50 százalékot.

Ez a finanszírozási környezet tovább szűkíti a kormány lehetőségeit az adósság megújítására, és növeli a rövid távú likviditási kockázatokat.

A gazdasági nehézségek politikai és intézményi bizonytalansággal is párosulnak. Gabon az áprilisi elnökválasztás után megkezdte egyes tartozásainak rendezését, miután a 2023-as katonai hatalomátvételt követően idén választáson is megerősítették az ország élén álló Brice Oligui Nguema hatalmát. A kormány bányászati szerződések átfogó felülvizsgálatát jelentette be, miközben tárgyalásokat folytat egy új hitelprogramról a Nemzetközi Valutaalappal (IMF).

Elemzők szerint bár formális fizetésképtelenség még nem következett be, az ország külső és belső kötelezettségeinek részbeni teljesítése (hátralékok felhalmozódása), valamint a nemzetközi piacokhoz való korlátozott hozzáférés azt sugallja, hogy a fizetési nehézségek kockázata továbbra is nagyon magas.

A Fitch alapforgatókönyve ugyanakkor nem számol IMF-finanszírozással, mivel a hitelminősítő szerint az egyeztetéseket nehezíti az expanzív költségvetési politika, a külső fizetési elmaradások további felhalmozása, valamint az a várakozás, hogy egy új program jelentős és politikailag kockázatos megszorító intézkedéseket tenne szükségessé.

A Fitch előrejelzése szerint a gaboni államadósság idén elérheti a GDP 80,4 százalékát, 2026-ban pedig a 85,5 százalékot, miközben a korlátozott átláthatóság miatt a tényleges adósságszint ennél akár magasabb is lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images