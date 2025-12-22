Az államcsődig lökött egy országot a hitelminősítő, kimondták az áment

A Fitch Ratings tovább rontotta Gabon államadósság-besorolását, ezzel az ország még mélyebbre került a befektetésre nem ajánlott kategóriában – számolt be a Bloomberg. A hitelminősítő az idei évben másodszor minősítette le Gabon hosszú lejáratú, devizában denominált államadósságát:
a korábbi CCC szintről rendkívül magas hitelkockázatot jelentő CCC– fokozatra rontotta.
Az indoklás szerint a költségvetési hiány tartós növekedése és az állampapírok iránti kereslet gyengülése egyaránt hozzájárult a döntéshez.
A Fitch értékelése alapján az államháztartási egyensúly romlása, a regionális adósságpiacokhoz való hozzáférés beszűkülése, a hivatalos hitelezőktől származó finanszírozás hiánya, valamint a magas tőke- és kamattörlesztések súlyos nyomást gyakorolnak az állam likviditási helyzetére.
A hitelminősítő szerint mind a belföldi, mind a külső finanszírozás terén egyre gyakoribbá válnak a fizetési elmaradások, ami tovább rontja az ország hitelképességét.
A mostani lépés megerősíti a januári leminősítést, amelyet szintén a fiskális mozgástér beszűkülésével és a hitelezőkkel szembeni hátralékok növekedésével indokoltak.
A jelentés külön hangsúlyozza, hogy érezhetően csökken a kereslet a gaboni államkötvények iránt.
A Fitch felhívta a figyelmet arra, hogy az idei kötvényaukciók közül többnél a lefedettségi mutató – vagyis a beérkezett ajánlatok és a meghirdetett mennyiség aránya – nem érte el az 50 százalékot.
Ez a finanszírozási környezet tovább szűkíti a kormány lehetőségeit az adósság megújítására, és növeli a rövid távú likviditási kockázatokat.
A gazdasági nehézségek politikai és intézményi bizonytalansággal is párosulnak. Gabon az áprilisi elnökválasztás után megkezdte egyes tartozásainak rendezését, miután a 2023-as katonai hatalomátvételt követően idén választáson is megerősítették az ország élén álló Brice Oligui Nguema hatalmát. A kormány bányászati szerződések átfogó felülvizsgálatát jelentette be, miközben tárgyalásokat folytat egy új hitelprogramról a Nemzetközi Valutaalappal (IMF).
Elemzők szerint bár formális fizetésképtelenség még nem következett be, az ország külső és belső kötelezettségeinek részbeni teljesítése (hátralékok felhalmozódása), valamint a nemzetközi piacokhoz való korlátozott hozzáférés azt sugallja, hogy a fizetési nehézségek kockázata továbbra is nagyon magas.
A Fitch alapforgatókönyve ugyanakkor nem számol IMF-finanszírozással, mivel a hitelminősítő szerint az egyeztetéseket nehezíti az expanzív költségvetési politika, a külső fizetési elmaradások további felhalmozása, valamint az a várakozás, hogy egy új program jelentős és politikailag kockázatos megszorító intézkedéseket tenne szükségessé.
A Fitch előrejelzése szerint a gaboni államadósság idén elérheti a GDP 80,4 százalékát, 2026-ban pedig a 85,5 százalékot, miközben a korlátozott átláthatóság miatt a tényleges adósságszint ennél akár magasabb is lehet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentette a 4iG: változik az NKP-s kötvények visszafizetése
A második körös kibocsátásból.
Az államcsődig lökött egy országot a hitelminősítő, kimondták az áment
A finszírozási pokol küszöbére kerültek, az IMF is bedobhatja a törülközőt.
Nagyon fontos nyugdíjszabályok jelentek meg
A januári emelésről és a 14. havi nyugdíjról.
Az ünnepek előtt az EU szép csendben újra átlépte Vlagyimir Putyin vörös vonalait
Több ezer tételes korlátozási csomag sorsáról döntöttek.
Rövid életű lehet a kínai deviza erősödése
7 alatt nem fenntartható.
Összeomlott Trump békéje, Amerika legnagyobb riválisa is bevetheti magát a véres háborúba
Ettől várják a fordulatot.
Éleződik a helyzet Venezuelánál, emelkedik az olajár
Nő a bizonytalanság.
Napi kilenc kamion sajtot adnak fel exportra – így erősíti piaci pozícióit a Kőröstej
500 ezer liter tejet dolgoznak fel naponta és több mint 65 országba szállítanak.
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
692 700 forint volt az átlagbér októberben. Mennyi hitelt lehet felvenni ilyen fizetéssel?
Tovább emelkedtek a keresetek hazánkban, októberben 692 700 forint volt a bruttó átlagbér, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A nettó átlagbér pedig már 10 száz
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.