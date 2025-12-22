Döbbenetes számok: 270 milliárd forint vált köddé az MNB-alapítványok vagyonábol

Az alapítvány és vagyonkezelője, az Optima Zrt. frissen közzétett beszámolója szerint a helyzet rendkívül súlyos. Hegedüs István, az új vagyonmenedzser elmondta, hogy a márciusban hivatalba lépett vezetés első feladata a valós pénzügyi helyzet feltárása volt.
Az akkori piaci érték és a befektetett vagyon névértéke közötti különbség a vagyonvesztés, ami 270 milliárd forint
– nyilatkozta Hegedüs István. Az alapítvány induló vagyona 266 milliárd forint, az MNB-től kapott közpénz volt, ebből évi 1-2 milliárdot áldoztak eredeti céljukra, a pénzügyi kultúra építésére, a többit befektették.
Az új vezetés abban bízik, hogy a kapott háromévnyi türelmi idő alatt teljes mértékben ki tudják elégíteni mindkét fő hitelező követelését. Hogy a PADME számára marad-e bármi, az nagyban attól függ, mennyire eredményesen tudják értékesíteni az elkövetkező években a megmaradt vagyonelemeket. Olyan bonyolult a PADME-hoz kapcsolódó céghálózat Magyarországon és külföldön is, hogy a nyomozó hatóságoknak nagyon nehéz dolguk lesz, ha szét akarják szálazni. „Biztosan nem egy-két évről beszélünk” – fogalmazott a menedzser.
Ha mindent összeadunk, 103 milliárd forintnyi kötelezettségtől szabadult meg az Optima az idén, és ma már a csoportban sehol sem fenyeget a fizetésképtelenség
– tette hozzá Hegedüs István.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén
Megszületett az egyezség.
Még a Bitcoin egyik legnagyobb mecénása is megrettent a legutóbbi kriptozuhanástól
Beszüntette a vásárlásait.
Gigantikus, több mint 1500 milliárd forintos üzletet kötött a Google anyacége
Tovább bővíti adatközpont portfólióját.
Fontos mérföldkő: elkészült az első magyarországi kolokációs mintaszerződés
Új korszak kezdődik.
Kulcsterületeken verte az USA-t és Kínát az uniós fejlesztőipar, de még így is komoly a lemaradás
A legfontosabb területen még nem tudtak eredményt hozni az EU erőfeszítései.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Riasztó adatok érkeztek a Duna és a Tisza vízgyűjtőiről: ez történelmi mélypont
Ráadásul még folyamatosan fogy is.
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?
Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekkora jövedelemre számíthat egy átlagos idős a jövő évben? A mai napon a Magyar Közlönyben
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.