Döbbenetes számok: 270 milliárd forint vált köddé az MNB-alapítványok vagyonábol

Az alapítvány és vagyonkezelője, az Optima Zrt. frissen közzétett beszámolója szerint a helyzet rendkívül súlyos. Hegedüs István, az új vagyonmenedzser elmondta, hogy a márciusban hivatalba lépett vezetés első feladata a valós pénzügyi helyzet feltárása volt.

Az akkori piaci érték és a befektetett vagyon névértéke közötti különbség a vagyonvesztés, ami 270 milliárd forint

– nyilatkozta Hegedüs István. Az alapítvány induló vagyona 266 milliárd forint, az MNB-től kapott közpénz volt, ebből évi 1-2 milliárdot áldoztak eredeti céljukra, a pénzügyi kultúra építésére, a többit befektették.

Az új vezetés abban bízik, hogy a kapott háromévnyi türelmi idő alatt teljes mértékben ki tudják elégíteni mindkét fő hitelező követelését. Hogy a PADME számára marad-e bármi, az nagyban attól függ, mennyire eredményesen tudják értékesíteni az elkövetkező években a megmaradt vagyonelemeket. Olyan bonyolult a PADME-hoz kapcsolódó céghálózat Magyarországon és külföldön is, hogy a nyomozó hatóságoknak nagyon nehéz dolguk lesz, ha szét akarják szálazni. „Biztosan nem egy-két évről beszélünk” – fogalmazott a menedzser.

Ha mindent összeadunk, 103 milliárd forintnyi kötelezettségtől szabadult meg az Optima az idén, és ma már a csoportban sehol sem fenyeget a fizetésképtelenség

– tette hozzá Hegedüs István.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images