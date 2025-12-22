Különös katasztrófa: beomlott a part, teljesen eltűnt a víz a csatornából

A riasztás hajnali 4 óra 22 perckor érkezett: a csatorna partja beomlott, és nagy mennyiségű víz zúdult a környező területekre. A tűzoltók pallókkal és vízkapukkal próbálják megfékezni az áramlást, miközben biztonsági zónákat alakítanak ki a csatorna érintett szakaszán. A körülbelül

50-szer 50 méteres víznyelő három lakóhajót sodort magával, közülük legalább kettőt teljesen elnyelt.

Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés. A közelben horgonyzó hajókról mintegy egy tucat lakost evakuáltak, akiket a korábbi whitchurchi rendőrőrs épületében kialakított átmeneti szálláshelyen helyeztek el. A csatorna melletti terület jelentős része víz alá került.

A helyszínen több mentőszervezet dolgozik együtt a Shropshire-i Taktikai Koordinációs Csoport irányításával. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy saját biztonságuk érdekében maradjanak távol az érintett területtől és a Whitchurch Marinától, amíg a mentési és helyreállítási munkálatok tartanak.

Címlapkép forrása: Andy Kelvin/PA Images via Getty Images