Lehet, hogy megtalálták a tudósok korunk népbetegségére a gyógyszert

A december 18-án az Alzheimer's & Dementia című folyóiratban megjelenő tanulmány szerint a NU-9 lehetőséget adhat arra, hogy még

a kognitív hanyatlás és más tünetek megjelenése előtt avatkozzanak be az Alzheimer-kór folyamatába.

Daniel Kranz, a tanulmány első szerzője felidézte, hogy az Alzheimer-kór évtizedekkel a klinikai tünetek jelentkezése előtt elkezdődik, miközben a mérgező amiloid-béta oligomerek már jóval a memóriazavarok előtt felhalmozódnak az idegsejtekben. Hangsúlyozta, hogy mire a tünetek nyilvánvalóvá válnak, a kóros folyamatok rendszerint előrehaladott stádiumban vannak, ami nagy valószínűséggel hozzájárult sok korábbi klinikai vizsgálat kudarcához, hiszen a kezeléseket túl későn indították. A mostani kísérletekben viszont a NU-9-et még a tünetek megjelenése előtt adták az állatoknak.

A NU-9 hatóanyagot Richard Silverman fejlesztette ki mintegy 15 évvel ezelőtt azzal a céllal, hogy olyan kis molekulájú vegyületet hozzon létre, amely gátolja a mérgező fehérjék felhalmozódását neurodegeneratív betegségekben. A szer 2021-ben már bizonyította hatékonyságát az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) állatmodelljeiben, 2024-ben pedig az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal engedélyezte az ALS-re vonatkozó humán klinikai vizsgálatok megkezdését. A kutatócsoport idén azt is kimutatta, hogy a NU-9 az Alzheimer-kór esetében is ígéretesnek tűnik:

laboratóriumi körülmények között a hippokamuszból származó idegsejtkultúrákban sikeresen eltávolította a mérgező amiloid-béta oligomereket.

William Klein, a tanulmány felelős szerzője rámutatott, hogy ALS-ben és Alzheimer-kórban egyaránt mérgező fehérjék halmozódnak fel a sejtekben. A sejtek normálisan rendelkeznek olyan mechanizmusokkal, amelyek ezeket a fehérjéket lebontják és eltávolítják, ám ezek az útvonalak degeneratív betegségekben részben vagy teljesen károsodnak. A NU-9 a jelenlegi eredmények alapján képes lehet ennek az eltakarító mechanizmusnak a helyreállítására.

Az új állatkísérletben a kutatók 60 napon át, naponta szájon át adták a NU-9-et azoknak az egereknek, amelyeknél még nem jelentkeztek a betegség tünetei. Az eredmények szerint a gyógyszer jelentősen mérsékelte a korai reaktív asztrogliózist, vagyis azt a gyulladásos választ, amely jellemzően jóval a klinikai tünetek előtt megindul az agyban. A mérgező amiloid-béta oligomerek mennyisége drámaian csökkent az asztrocitákban, és visszaesett a TDP-43 fehérje kóros formájának szintje is, amely számos neurodegeneratív betegség jellegzetes biomarkere. A kutatócsoport egy váratlan felfedezést is tett. Évtizedek óta az a szakmai álláspont, hogy az amiloid-béta oligomerek jóval mérgezőbbek, mint a későbbi stádiumban megjelenő, plakkokat alkotó, nagyobb fibrillumok. Most azonban kiderült, hogy még az oligomerek között sem egyforma a toxikus hatás: az ACU193+ jelzésű altípus különösen problémásnak bizonyult.

Ez az ACU193+ altípus igen korán megjelenik a stressz alatt álló idegsejtekben, majd átvándorol a közeli asztrocitákra. Amikor az oligomerek az asztrocitákhoz kötődnek, olyan gyulladásos láncreakciót indíthatnak el, amely az egész agyra kiterjed, jóval a memóriavesztés és más klinikai tünetek előtt.

A vizsgálatok alapján a NU-9 kifejezetten célzottan és drasztikusan csökkentette ennek a különösen mérgező altípusnak a mennyiségét.

Az asztrociták az agy első vonalbeli védekező sejtjei: normális körülmények között támaszt nyújtanak az idegsejteknek, szabályozzák a környezetüket és közreműködnek a homeosztázis fenntartásában. Reaktív állapotban azonban rombolóvá válhatnak: károsítják a szinapszisokat, gyulladáskeltő molekulákat szabadítanak fel, és felgyorsítják az idegsejtek pusztulását. A kutatók szerint ennek a folyamatnak a megállítása az egyik leghatékonyabb módja lehet az Alzheimer-kór előrehaladásának lassítására.

Kranz és Silverman a megközelítést a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez hasonlította. Felidézték, hogy a legtöbb ember rendszeresen ellenőrizteti koleszterinszintjét: a magas koleszterinszint önmagában még nem jelenti azt, hogy valaki rövid időn belül szívinfarktust kap, de jelzi, hogy itt az ideje gyógyszeres megelőzésnek. Silverman szerint a NU-9 hasonló szerepet tölthetne be az Alzheimer-kór esetében: ha valakinek a biomarkerei a betegség kialakulásának fokozott kockázatára utalnak, akkor még a tünetek megjelenése előtt elkezdhetné szedni a gyógyszert, így megelőzve vagy jelentősen késleltetve a klinikai tünetek kialakulását.

Klein hozzátette, hogy jelenleg több, kifejezetten korai diagnosztikát célzó vérvizsgálat fejlesztése is folyamatban van Alzheimer-kórra. A kutatók célja az, hogy a jobb,

korai felismerést biztosító teszteket egy olyan gyógyszerrel kombinálják, amely képes megállítani vagy legalábbis erősen lelassítani a betegség előrehaladását.

A Northwestern Egyetem csapata jelenleg további Alzheimer-modellállatokon is teszteli a NU-9-et, köztük egy olyan modellen, amely a késői kezdetű betegséget utánozza, és így jobban tükrözi a tipikus emberi öregedés folyamatát. A kutatók azt is vizsgálni tervezik, hogy a korai beavatkozás hosszabb távon miként hat a memóriára, az idegsejtek egészségére és az agyi hálózatok működésére.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 22. 75 év felett is fiatal maradhat az immunrendszer: amerikai kutatók elképesztő felfedezést tettek a máj átprogramozásával

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images