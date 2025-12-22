  • Megjelenítés
Rendkívüli időpontban jön a Kormányinfó
Rendkívüli időpontban jön a Kormányinfó

Váratlan időpontban érkezik a Kormányinfó: december 23-án kedden 15:30 tart sajtótájékoztatót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Várhatóan szóba kerül a múlt heti EU-csúcs, a kormány gazdaságpolitikai intézkedései, amelyek januártól lépnek életbe, a ma kihirdetett, nyugdíjasokat érintő jogszabályok.

Az eseményről élőben tudósítunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

