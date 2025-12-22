Rendkívüli időpontban jön a Kormányinfó

Várhatóan szóba kerül a múlt heti EU-csúcs, a kormány gazdaságpolitikai intézkedései, amelyek januártól lépnek életbe, a ma kihirdetett, nyugdíjasokat érintő jogszabályok.
Az eseményről élőben tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
Lehet, hogy megtalálták a tudósok korunk népbetegségére a gyógyszert
Az NU-9 segíthet.
Japánnak „szabad keze” van, ha a jen mozgása elszakad a fundamentumokról
Általában intervenció előtt beszélnek így.
Közlekedési káosz Budapesten: megérkezett a kamionosok menete
Hatalmas dudaszó van a fővárosban.
100 milliárd eurós perselyből részesülhet az EU legtávolabbi szövetségese
Az innovációs forrásokhoz nyert hozzáférést az ázsiai hatalom.
Döntött a bíróság Van Gogh híres festményének ügyében
Az ítélet szerint a mű marad a japán múzeumnál.
Váltás a vállalati pénzügyekben: itt az OTP SingleMarket
Az újgenerációs online platformon gyorsabban és biztonságosan intézhetik pénzügyeiket az ügyfelek.
Putyin titkos terveiről szóltak a kiszivárgott jelentések, most megszólalt a Kreml
Peszkov szerint Moszkva nem akar háborút.
Történelmi rekordot döntött az orosz gázexport, miközben egy nagyhatalom teljesen kiszorult a piacról
Durva statisztika jött ki a héten.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?
Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekkora jövedelemre számíthat egy átlagos idős a jövő évben? A mai napon a Magyar Közlönyben
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.