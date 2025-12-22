Riasztó adatok érkeztek a Duna és a Tisza vízgyűjtőiről: ez történelmi mélypont

Az idei téli szezon első heteiben tapasztalt folyamatok jelentősen eltérnek a korábbi évek megszokott mintázatától hazánk legfontosabb vízgyűjtő területein.
A hóban tárolt vízkészlet alakulása komoly aggodalomra ad okot, mivel a szokásos téli felhalmozódás helyett inkább csökkenő tendencia rajzolódik ki.
A Nagymaros feletti Duna-vízgyűjtő területén különösen szembetűnő a változás. Míg korábban a sokéves minimumértékek viszonylag kiszámítható, egyenletes pályát követtek, ez a rendszer tavaly megbomlott, és a jelenlegi szezonban sem állt helyre a korábbi egyensúly. November utolsó napjaiban két ciklon hatására jelentős havazás érkezett a térségbe, amely nagyjából 2 köbkilométernyi hóvíz-egyenértéket eredményezett. December közepére azonban ennek a mennyiségnek csaknem a felét elvesztette a régió az olvadás miatt. Ez a jelenség azért különösen figyelmeztető, mert ebben az időszakban hagyományosan a hókészlet felhalmozódása, nem pedig annak csökkenése jellemző. Bár a mediterrán térségből érkező ciklonok a magasabban fekvő területeken további havazást hozhatnak, sokatmondó, hogy december közepén már azt is
kedvező fejleményként kell értékelni, ha egyáltalán növekedést mutat az alpesi és kárpáti régiók hótakarója.
Magyarország második legjelentősebb folyójának vízgyűjtőjén sem kedvezőbb a helyzet. A Szeged feletti Tisza-vízgyűjtőn jelenleg rendkívül alacsony a hó formájában tárolt vízkészlet mennyisége, amely jelentősen elmarad a többéves átlagtól, és már most a történelmi minimumszint közelében mozog. Ez a probléma nem csupán a tavaszi vízhozamok alakulása miatt okoz gondot. További aggodalomra ad okot, hogy a vízgyűjtő területek téli feltöltődése egyre kevésbé követi az évszakos ritmusokat, és egyre inkább az egyes, szélsőséges időjárási események által meghatározott, nehezen kiszámítható folyamattá válik.
Mindezek a jelek arra utalnak, hogy nem átmeneti, elszigetelt anomáliáról van szó. A hazai vízgyűjtők hosszabb távon
is sérülékeny vízháztartási helyzetbe kerültek, amelynek következményei várhatóan a tavaszi és nyári időszakban mutatkoznak meg teljes súlyukkal.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
