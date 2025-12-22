„Szauron szeme” közelében pusztító összecsapások történtek: gigantikus égitestek zúzták porrá egymást mindössze 25 fényévre tőlünk

A mindössze 25 fényévre lévő Fomalhaut csillag körül az elmúlt két évtizedben két pusztító ütközést észleltek. A bolygócsírák – amelyek jóval nagyobbak voltak annál az aszteroidánál, amely kipusztította a dinoszauruszokat – egymásnak csapódtak, és hatalmas, csillogó törmelékfelhővé zúzták egymást.
A Fomalhaut-rendszer nem ismeretlen az ilyen összecsapásokról. A csillagot övező látványos porgyűrű miatt a rendszert gyakran „Szauron szemének” is nevezik, utalva a Tolkien-univerzum mindent látó, lángoló szemére. A porövezet a csillagtól mintegy 133 csillagászati egység távolságban húzódik, és számtalan sziklás, jeges ütközés során jött létre. Ez a törmelékgyűrű a Naprendszerünk több mint
4 milliárd évvel ezelőtti, kaotikus gyermekkorára emlékeztet, amikor a bolygók folyamatosan születtek, pusztultak és újjáformálódtak.
A Paul Kalas, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem csillagásza vezette nemzetközi kutatócsoport új tanulmányában részletesen elemezte a két ütközést, hogy választ találjon egy bolygótani rejtélyre.
A 2000-es évek elején a Fomalhaut-rendszerben egy nagy, fényes objektumot fedeztek fel, amelyről sokan úgy vélték, hogy porral borított exobolygó. A Fomalhaut b jelölést kapta. Amikor azonban ez az állítólagos bolygó mintegy húsz év alatt eltűnt, és a közelében egy másik fényes pont bukkant fel, a kutatók rájöttek: nem bolygókat, hanem ütközésekből származó ragyogó törmelékfelhőket látják. A két esemény – a Fomalhaut cs1 és cs2 – rendkívül ritka jelenség. Az elméletek szerint ekkora ütközések csak körülbelül százezer évente fordulnak elő, a Fomalhaut-rendszerben mégis húsz éven belül kettő is bekövetkezett. A tanulmány becslése szerint a rendszer 440 millió éves története során mintegy 22 millió hasonló esemény következhetett be. A törmelékfelhők tömege és a porszemcsék mérete alapján a kutatók kiszámították, hogy a Fomalhaut cs1 és cs2 körülbelül 60 kilométer átmérőjű planetezimálok összecsapásából keletkezett. Ez négy-hatszorosa annak az aszteroidának, amely 66 millió évvel ezelőtt elpusztította a dinoszauruszokat. Jason Wang, a Northwestern Egyetem csillagásza kiemelte, hogy ezek a nagyobb testek hasonlóak a saját aszteroida- és Kuiper-övünkben található objektumokhoz.
A rekonstrukció alapján a Fomalhaut-rendszerben mintegy 1,8 földtömegnyi ősi planetezimál lehet jelen, ami körülbelül 300 millió ilyen égitestet jelent. Emellett ugyanekkora tömegű, 300 méternél kisebb átmérőjű kisebb test is kering a rendszerben. Ezek folyamatosan pótolják a porövezet apró szemcséit, amelyek nélkül a csillagszél kifújná, vagy maga a csillag elnyelné a port. Bár a Fomalhaut b bolygóként már nem létezik, elképzelhető, hogy a rendszerben mégis rejtőzik egy valódi bolygó. A kutatók számításai szerint körülbelül
10 százalék az esélye annak, hogy a két ütközés nem véletlenszerűen történt. Hasonló időzítésük és helyszínük egy láthatatlan exobolygó gravitációs hatására utalhat.
Wang szerint valaminek – például bolygóknak – felelősnek kell lennie azért, hogy a planetezimálok a megfigyelt porövbe rendeződtek. A két ütközés közelsége arra utalhat, hogy egy bolygó gravitációja ezen a ponton tereli össze az égitesteket.
Ez a félreértés fontos tanulsággal szolgál a bolygóvadászoknak és az olyan jövőbeli műszerek számára, mint a NASA Lakható Világok Obszervatóriuma, amelyet a közeli világegyetemben található, lakhatósági zónában keringő exobolygók közvetlen megfigyelésére terveznek. Kalas rámutatott: a Fomalhaut cs2 pontosan úgy néz ki, mint egy csillagfényt visszaverő exobolygó. A tanulmány így nemcsak a bolygóképződésről – az ütközési gyakoriságról és a törmelékövek működéséről – árulkodik, hanem
Abban is segítheti a csillagászokat, hogy pontosabban különböztessék meg a valódi bolygókat az univerzum többi ragyogó objektumától.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
