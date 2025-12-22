Történelmi rekordot döntött az orosz gázexport, miközben egy nagyhatalom teljesen kiszorult a piacról

A hétvégén közzétett kínai vámadatok szerint az orosz szuperhűtött gáz szállításai több mint a duplájára nőttek az egy évvel korábbihoz képest, és novemberben elérték az 1,6 millió tonnát. Ezzel Oroszország megelőzte Ausztráliát, és Katar mögött Kína második legnagyobb LNG-beszállítójává lépett elő.
Moszkva így jól láthatóan Ázsia legnagyobb gázpiacához fordult, hogy ellensúlyozza az Európába irányuló szállítások visszaesését.
A kontinens évtizedeken át a legfőbb felvevőpiaca volt, egészen az ukrajnai invázióig. Az orosz export versenyképességének növelése érdekében Moszkvának árat kellett csökkentenie: az orosz LNG volt a legolcsóbb Kína tizenkét beszállítója közül. Novemberben egymillió brit hőegységre vetítve 9,85 dollárba került, ami mintegy 10 százalékkal maradt el az átlagártól.
Kína augusztusban kezdett gázt importálni a szankciókkal sújtott orosz Arctic LNG 2 üzeméből, a távoli Pejhaj LNG-terminálján keresztül.
Az orosz létesítmény azonban a téli jegesedés miatt kénytelen volt visszafogni a termelést, mert a fagyos időjárás jelentősen megnehezíti az exportot.
Kína február óta nem vásárol amerikai LNG-t, részben a kereskedelmi feszültségek, részben a gyengébb kereslet miatt.
A nagy hazai energiacégek emellett egyre inkább diverzifikálják beszerzési forrásaikat, miközben a korábban lekötött mennyiségeket a világpiacon próbálják továbbértékesíteni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Ezek voltak a hazai aukciók legdrágább tételei 2025-ben
Hat tétel ára elérte vagy meghaladta a 100 millió forintot.
Gázkazánok betiltása: teljesen észrevétlenül újabb lépést tett Brüsszel
A gázfűtés korlátozását célzó uniós tervek új lendületet vettek és új irányba fordultak.
Erre az autópályára várt fél Magyarország: több, mint 34 kilométerrel bővült a hálózat
Már a Tiszántúlig lehet gyorsabban eljutni.
Itt a szokatlanul enyhe tél eredménye: tömegesen árasztották el a puhatestű állatok az európai hatalom vizeit
Több évtizede volt utoljára ilyen.
Újabb magyar banknál vezették be a 15 milliós személyi kölcsönt
Mutatjuk a maximális futamidőket is az egyes bankoknál.
A mesterséges intelligencia intézheti a vásárlásainkat: Európába is érkezik a Visa rendszere
2025 az utolsó év, amikor a vásárlók egyedül intézik a vásárlást és a fizetést.
Bejelentette a 4iG: változik az NKP-s kötvények visszafizetése
A második körös kibocsátásból.
Az államcsődig lökött egy országot a hitelminősítő, kimondták az áment
A finszírozási pokol küszöbére kerültek, az IMF is bedobhatja a törülközőt.
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
692 700 forint volt az átlagbér októberben. Mennyi hitelt lehet felvenni ilyen fizetéssel?
Tovább emelkedtek a keresetek hazánkban, októberben 692 700 forint volt a bruttó átlagbér, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A nettó átlagbér pedig már 10 száz
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.