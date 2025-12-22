Történelmi rekordot döntött az orosz gázexport, miközben egy nagyhatalom teljesen kiszorult a piacról

A hétvégén közzétett kínai vámadatok szerint az orosz szuperhűtött gáz szállításai több mint a duplájára nőttek az egy évvel korábbihoz képest, és novemberben elérték az 1,6 millió tonnát. Ezzel Oroszország megelőzte Ausztráliát, és Katar mögött Kína második legnagyobb LNG-beszállítójává lépett elő.

Moszkva így jól láthatóan Ázsia legnagyobb gázpiacához fordult, hogy ellensúlyozza az Európába irányuló szállítások visszaesését.

A kontinens évtizedeken át a legfőbb felvevőpiaca volt, egészen az ukrajnai invázióig. Az orosz export versenyképességének növelése érdekében Moszkvának árat kellett csökkentenie: az orosz LNG volt a legolcsóbb Kína tizenkét beszállítója közül. Novemberben egymillió brit hőegységre vetítve 9,85 dollárba került, ami mintegy 10 százalékkal maradt el az átlagártól.

Kína augusztusban kezdett gázt importálni a szankciókkal sújtott orosz Arctic LNG 2 üzeméből, a távoli Pejhaj LNG-terminálján keresztül.

Az orosz létesítmény azonban a téli jegesedés miatt kénytelen volt visszafogni a termelést, mert a fagyos időjárás jelentősen megnehezíti az exportot.

Kína február óta nem vásárol amerikai LNG-t, részben a kereskedelmi feszültségek, részben a gyengébb kereslet miatt.

A nagy hazai energiacégek emellett egyre inkább diverzifikálják beszerzési forrásaikat, miközben a korábban lekötött mennyiségeket a világpiacon próbálják továbbértékesíteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio