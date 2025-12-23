  • Megjelenítés
A Mészáros Csoport újabb babaáruházláncot vásárolt
A Mészáros Csoport újabb babaáruházláncot vásárolt

MTI
Sikeres megállapodást követően adásvételi szerződést írt alá a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. a szlovén ALFI Magántőkealappal és a többi kis tulajdonossal, amelynek értelmében Szlovénia, Horvátország és Észak-Macedónia piacvezető baba-mama és gyermek bolthálózata, a Baby Center a 100 százalékos tulajdonába kerül az Alfi Kids d.o.o-n keresztül - jelentette be a társaság az MTI-nek kedden megküldött közleményben.

A tranzakció eredményeként a vállalatcsoport egy olyan régiós szinten is meghatározó szereplőt integrál kiskereskedelmi portfóliójába a 2024-ben felvásárolt Brendon mellé, amely jól illeszkedik a hosszú távú nemzetközi növekedési céljaihoz a baba-mama és gyermek kis- és nagykereskedelem területén - tették hozzá.

A Talentis Groupnak ennél a befektetésnél kiemelt célja a fenntartható működés és a regionális jelenlét erősítése.

Továbbá a Baby Center és Brendon csoport működési és logisztikai folyamatainak közös optimalizálása, erős partneri, illetve beszállítói kapcsolatok kiépítése, illetve az informatikai és ügyfélkapcsolat-kezelési fejlesztések végrehajtása - fogalmazott közleményében a Mészáros-csoport.

A Baby Center csoport a Mészáros cégcsoporton belüli szinergiák kihasználásával képessé válik a piaci trendek és innovációk gyors adaptálására, továbbá a termékportfólió folyamatos fejlesztésére és a hatékonyabb működésre ezáltal támogatva a vállalatcsoport hosszú távú növekedését és értékteremtését.

A közlemény idézte Mészáros Lőrincet, a Mészáros Csoport tulajdonosát, aki kijelentette:

A Baby Center csoport több évtizedes piaci tapasztalata, erős márkaértéke és stabil nagykereskedelmi hálózata jelentősen erősíti pozícióinkat a gyermektermékek szegmensében.

A gyermek- és babatermékekre specializálódott Baby Center csoport kis- és nagykereskedelmi üzletágakból épül fel, árbevételének meghatározó része olyan saját márkás termékekből származik, mint a FreeON, valamint további játékok értékesítéséből. Bolthálózata összesen 90 üzletet foglal magába, Szlovéniában 52, Horvátországban 36 és Észak-Macedóniában 2 üzlet található, de egyre nagyobb szeletet hasít ki magának az online értékesítés is. Alkalmazottainak száma több mint 700 fő - olvasható a közleményben.

