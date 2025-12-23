December 24-i munkaszüneti nap: ígéret jött a 2026-os bevezetésre

Az elmúlt egy évben is több ellenzéki politikai kezdeményezés szólt arról, hogy be kéne vezetni Magyarországon december 24-én a munkaszüneti napot. A parlamenti jóváhagyáshoz kötött javaslatok azonban eddig elbuktak, most Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője jelezte, hogy kormányra kerülésük esetén 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítják december 24-ét.

Egy évvel ezelőtt a Jobbik kezdeményezte a december 24-i nap munkaszüneti nappá nyilvánítását, de a parlament illetékes bizottságán nem ment keresztül, mivel a kormánypártok nem támogatták azt. Eközben a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének volt népszavazási kezdeményezése a témában, ám a Kúria megtagadta a kiírást.

Ahhoz ugyanis, hogy ez a nap is munkaszüneti nap legyen, a Munka Törvénykönyvét kellene módosítani, vagyis ehhez parlamenti jóváhagyásra van szükség, nevezetesen törvénymódosításra.

Jelenleg a december 24. nem munkaszüneti nap Magyarországon, a Munka Törvénykönyve felsorolásában csak december 25–26. szerepel ünnepnapként, az elmúlt években azonban rendre áthelyezett pihenőnapként volt jelen, ami nem jelenti azt, hogy "piros betűs ünnepnap" lenne.

Most ebben a felállásban hozna változtatást Magyar Péter, miután keddi Facebook-posztjában jelezte:

a TISZA-kormány 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét,

hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére. Majd egy hozzászólásban egyértelműsítette: nem ledolgozandó munkaszüneti nappá.

A Tisza Párt vezetője azt nem részletezte, hogy a döntésben milyen szerepet kap majd a parlament, amelynek hivatalosan szavaznia kell erről törvénymódosítás formájában.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Faludi Imre