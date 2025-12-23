Drámai zuhanás az amerikai fogyasztói bizalomban

A jelenlegi helyzetet mérő mutató 116,8 pontra süllyedt, ami 2021 februárja óta a legalacsonyabb érték. A következő hat hónapra vonatkozó várakozásokat jelző index ezzel szemben lényegében stagnált.

A felmérés szerint a fogyasztókat továbbra is elsősorban az infláció, a vámok és a politikai bizonytalanság aggasztja.

A magas árak és a munkaerőpiaci kockázatok egész évben nyomás alatt tartották a bizalmi mutatót, amely a járvány óta mért legalacsonyabb szintek közelében ragadt. A munkahelyteremtés lassú, a munkanélküliség emelkedik, az infláció pedig továbbra is meghaladja a Fed célértékét.

Egyre többen érzik úgy, hogy nehéz állást találni, miközben csökken azok aránya, akik bőségesnek látják a munkaerőpiaci kínálatot.

E két érték különbsége – amelyet a közgazdászok kiemelt figyelemmel követnek – 2021 eleje óta a legalacsonyabb szintre zsugorodott.

Mindez a családok saját pénzügyi helyzetének megítélésére is rányomja a bélyegét: ez a mutató közel négy év után először került negatív tartományba. A távolabbi jövőt illetően ugyanakkor a válaszadók valamivel bizakodóbbak voltak.

A háztartási nagygépek, ingatlanok és autók vásárlására vonatkozó tervek egyaránt visszaestek, és csökkent azok aránya is, akik nyaralást terveznek.

A Bloomberg Economics elemzői a gyengülő munkaerőpiaci kilátások miatt a jövő évben további kamatcsökkentésekre számítanak.

Előrejelzésük szerint a bérnövekedés 2026-ban tovább lassulhat, ami a különböző jövedelmi csoportok közötti fogyasztási különbségek mélyülését vetíti előre.

Érdekesség, hogy egy kedden közzétett másik adat szerint az amerikai gazdaság a harmadik negyedévben két év óta a leggyorsabb ütemben bővült. A növekedést elsősorban a fogyasztói és a vállalati kiadások tartották fenn.

Címlapkép forrása: Shutterstock