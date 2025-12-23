  • Megjelenítés
Drámai zuhanás az amerikai fogyasztói bizalomban
Gazdaság

Drámai zuhanás az amerikai fogyasztói bizalomban

Portfolio
Az amerikai fogyasztói bizalom decemberben már az ötödik egymást követő hónapban esett, ami 2008 óta a leghosszabb ilyen sorozat. A Conference Board indexe 92,9 pontról 89,1 pontra csökkent, miközben a közgazdászok a rekord hosszúságú kormányzati leállás után inkább javulásra számítottak – közölte a Bloomberg.

A jelenlegi helyzetet mérő mutató 116,8 pontra süllyedt, ami 2021 februárja óta a legalacsonyabb érték. A következő hat hónapra vonatkozó várakozásokat jelző index ezzel szemben lényegében stagnált.

A felmérés szerint a fogyasztókat továbbra is elsősorban az infláció, a vámok és a politikai bizonytalanság aggasztja.

A magas árak és a munkaerőpiaci kockázatok egész évben nyomás alatt tartották a bizalmi mutatót, amely a járvány óta mért legalacsonyabb szintek közelében ragadt. A munkahelyteremtés lassú, a munkanélküliség emelkedik, az infláció pedig továbbra is meghaladja a Fed célértékét.

Egyre többen érzik úgy, hogy nehéz állást találni, miközben csökken azok aránya, akik bőségesnek látják a munkaerőpiaci kínálatot.

Még több Gazdaság

Kormányinfó: fontos döntések válnak hatályossá január 1-jén

Lejjebb lehet még szorítani a globális kamatokat? Mi várható itthon?

B2B szegmensben tör előre a Boxy: így kerül minden nap friss gyümölcslé a szállodai vendégek asztalára

E két érték különbsége – amelyet a közgazdászok kiemelt figyelemmel követnek – 2021 eleje óta a legalacsonyabb szintre zsugorodott.

Mindez a családok saját pénzügyi helyzetének megítélésére is rányomja a bélyegét: ez a mutató közel négy év után először került negatív tartományba. A távolabbi jövőt illetően ugyanakkor a válaszadók valamivel bizakodóbbak voltak.

A háztartási nagygépek, ingatlanok és autók vásárlására vonatkozó tervek egyaránt visszaestek, és csökkent azok aránya is, akik nyaralást terveznek.

A Bloomberg Economics elemzői a gyengülő munkaerőpiaci kilátások miatt a jövő évben további kamatcsökkentésekre számítanak.

Előrejelzésük szerint a bérnövekedés 2026-ban tovább lassulhat, ami a különböző jövedelmi csoportok közötti fogyasztási különbségek mélyülését vetíti előre.

Érdekesség, hogy egy kedden közzétett másik adat szerint az amerikai gazdaság a harmadik negyedévben két év óta a leggyorsabb ütemben bővült. A növekedést elsősorban a fogyasztói és a vállalati kiadások tartották fenn.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO-hatalom gépei
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Riasztó adatok érkeztek a Duna és a Tisza vízgyűjtőiről: ez történelmi mélypont
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility