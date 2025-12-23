  • Megjelenítés
Visszahívják a közönségkedvenc rágcsálnivalót
Visszahívják a közönségkedvenc rágcsálnivalót

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) visszahívja a METRO által árult földimogyorót - olvasható a hatóság közleményében
A METRO Kereskedelmi Kft. "ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg" megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék minőségi nem megfelelőssége miatt (avas íz).

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg
  • Minőségmegőrzési idő: 09.07.2026.
  • Tételazonosító: G6 L52
  • Forgalmazó: METRO Kereskedelmi Kft.
