FONTOS Napokon belül itt a drasztikus Airbnb-tiltás, így forgatta fel eddig a VI. kerületi lakáspiacot
Itt a karácsonyi közlöny, megjelentek a kormány legújabb döntései
Itt a karácsonyi közlöny, megjelentek a kormány legújabb döntései

A karácsony előtt megjelent Magyar Közlöny rendeletei alapján 2026-tól jelentősen emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint új pótlékrendszer lép életbe a szociális ágazatban dolgozók számára. Az intézkedések az Otthontámogatás jogosultjainak körét is bővítik, továbbá módosítják a nemzetközi örökbefogadás szabályait.

A frissen kihirdetett jogszabályok szerint 2026. január 1-jétől a bruttó minimálbér összege 322 800 forintra emelkedik a jelenlegi 290 800 forintról, ami 11 százalékos növekedést jelent. A legalább középfokú végzettséget megkövetelő munkakörökben alkalmazandó garantált bérminimum az idei 348 800 forintról 373 200 forintra nő, ez 7 százalékos emelésnek felel meg. A garantált bérminimum esetében a hetibér 85 800 forint, a napibér 17 160 forint, az órabér pedig 2145 forint lesz.

Jelentős változás érinti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat munkavállalóit. 2026-tól kiegészítő szociális pótlékra lesznek jogosultak, amelyet a fenntartó jogállásától függetlenül – legyen az állami, önkormányzati, egyházi vagy civil szervezet – minden érintett megkap. A pótlék mértékét a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött szolgálati idő és a fizetési besorolás határozza meg, egy részletes, jogszabályban rögzített táblázat alapján.

A bölcsődei ágazatban dolgozó kisgyermeknevelők és dajkák számára külön kiegészítő bölcsődei pótlékot vezetnek be. Ennek összege szintén a szolgálati jogviszonyban eltöltött időtől és a fizetési fokozattól függ. Emellett a közalkalmazottak meghatározott pótlékai után további 15 százalékos kiegészítő bérpótlék is jár.

Az Otthontámogatás igénybevételére jogosultak köre is bővül.

A módosítás értelmében a bevett egyházak, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok alkalmazásában állók is jogosulttá válhatnak erre a támogatási formára. Fontos korlátozás ugyanakkor, hogy a kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott személyek nem részesülhetnek a támogatásban; egyedüli kivételt az egyházi tevékenységet végzők jelentenek.

Az örökbefogadási eljárásokban új elemként jelenik meg, hogy testvérek együttes örökbefogadását csak akkor kell kifejezetten elősegíteni, ha közöttük valódi érzelmi kötődés alakult ki.

Tanárok béremelése

A kormány rendelete (435/2025. XII. 23.)  a 2026. évi tanárbéremelés is megjelent. Ebben az áll, hogy az állam központi költségvetési forrásból biztosítja a pedagógusbérek növeléséhez szükséges fedezetet. A részletszabályok szerint az emelés nem egyszeri döntés, hanem a már korábban elindított bérfejlesztési rendszer részeként valósul meg.

A munkáltató a tanárok 2025. december 1-jei pótlékok, megbízási díjak nélküli, a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti illetményét, munkabérét intézményi szinten átlagosan 10 százalékkal köteles emelni.

A rendelet mellett külön kormányhatározat is született, amely megerősíti: a béremeléshez szükséges forrásokat a költségvetésben elkülönítetten biztosítják. A kormány érvelése szerint ezzel történelmi léptékű lesz a tanári béremelés.

A keddi Kormányinfón is előkerült a kérdés. Gulyás Gergely miniszter jelezte: 2026-ban újabb 10 százalékos béremelés jön a tanároknál, így a pedagógusok átlagbére a kormány számításai szerint közel bruttó 940 ezer forintra emelkedik a következő évben.

A címlapkép illusztráció.

