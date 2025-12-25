Besült a repülőrajt

Amikor arról beszéltem, hogy repülőrajt lesz, nem lutrira mentem vagy lottóztam, hanem ismertem a számokat
- mondta Orbán Viktor idén január végén. Bár a repülőrajt jelentését és időpontját azóta sokszor módosította a politikai kommunikáció, ekkor még egyértelmű volt, hogy a miniszterelnök (némi képzavarral) a gazdasági növekedés látványos beindulásáról beszél. Sőt, ehhez hozzátette, hogy az év második felében már jelentős lesz a lendület.
TOP10sztori
Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.
Ezt az optimizmust akkor már a szakértők nem osztották, de utólag még az ő várakozásaikkal is bőven kiegyeznénk, nemhogy a miniszterelnökével. Az év elejére ugyanis 2,5% körülre süllyedtek az idei éves átlagos GDP-növekedési várakozások, de ez is szép eredmény lett volna annak fényében, hogy most épp azon megy a találgatás, hogy eléri-e a 0,5%-ot.
A repülőrajt tehát elmaradt, a magyar gazdaság a harmadik egymást követő évben mutatott stagnálás közeli helyzetet. Ez azt jelenti, hogy az első negyedévben zsugorodást, a harmadikban stagnálást jegyezhettünk fel, tehát a második félévben is nagyon messze voltunk a megjósolt óriási lendületvételtől.
Az idei gyenge gazdasági teljesítmény rávilágít, hogy az ország növekedési kihívásai mennyire makacsak. Több tényező egyszerre lassít, és bár ezek egy része ciklikus természetű, és bízhatunk a javulásban, vannak strukturális, vagyis tartósan ható elemek is.
- A külső környezet nem támogató. Európa két leghosszabb ideje szenvedő gazdasága a német és az osztrák, ezek a magyar export jelentős felvevőpiacai.
- Ráadásul az exportstruktúránk érzékeny a jelenleg zajló autóipari változásokra. Az elektromos átállás körüli fogyasztói bizonytalanság, valamint a német autóipar versenyképességi problémái a kínaival szemben a kiviteli teljesítményünkre rányomja a bélyegét.
- A világ a koronavírus-járvány után új inflációs rezsimbe lépett. Ismét reális veszély az árak elszabadulása, amire a jegybankok tartósan nagyobb kamatokkal kénytelenek reagálni. Bár a növekedési nehézségek miatt a fejlett országok újra kacérkordnak a negatív reálkamatokkal, de nominálisan ez magasabb, mint amit a 2010-es években láttunk, Magyarország pedig még a régiós kamatszinteknél is magasabbat kénytelen fenntartani.
- Az Európai Unióval való éles viták az uniós támogatások elapadását eredményezték. A potenciálisan elérhető pénzügyi keret fele fel van függesztve, és most már euró milliárdokban mérhető a végleges forrásvesztés.
- A magyar gazdaság extenzív növekedési modellje, ami belső munkaerő-bevonáson és ehhez kapcsolódó külföldi működőtőke-beáramláson alapult, már jóval kisebb növekedési potenciállal kecsegtet. A demográfiai determináció erős, és összességében a tőkevonzásunk sem javul.
- Ebben a környezetben különösen fájdalmas, hogy a költségvetésnek nincs mozgástere az élénkítésre. Bár a választás előtti költekezési roham már megindult, de összességében a hatodik éve 5-7%-os GDP-arányos hiánnyal futó államháztartásnak a finanszírozási kihívásokra is tekintettel kell lennie.
- A fentiek összességében alacsony üzleti és fogyasztói bizalmat eredményeztek, ami miatt a kiváró magatartás a beruházásban (és a fogyasztás egyes területein) látványosan ragadós maradt.
A bő három éve tartó pangásért tehát ideiglenes és tartós faktorok egyaránt felelősek. A következő évnek újra úgy futunk neki, hogy azért a 2,5-3%-os növekedés végre összejöhet. Egyszer biztosan bejön.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Gigantikus üzlet köttetett: kínai óriáscég kebelezett be egy teljes vállalatot, amellyel valódi kincsekhez jutottak
Meglepetéssel ér fel az üzlet.
Megjött Amerika engedélye: zöld út nyílt a Mol előtt a hatalmas üzlethez
Szerb médiaértesülések szerint.
Újabb fordulat az ukrajnai béketerv körül, Moszkva is megszólalt
Hamisítványról beszélnek.
Itt a nagy bejelentés: újabb techóriás robbanna be az elektromos autók piacára
Bemutatták a Briát.
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Következő Signature befektetői klubunkon kiderül. Most érdemes regisztrálni!
Atom-tengeralattjárót fejleszt a világ legsötétebb diktatúrája: ez mindent megváltoztathat
Szemlézett egyet a diktátor.
Figyelmeztetnek a kutatók: súlyos világjárvány robbanhat ki a közeljövőben
Vannak jó híreik is.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.