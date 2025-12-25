Itt az előrejelzés: ilyen időjárásra számíthatunk az év utolsó napjaiban

Péntek
Karácsony második napján gyorsan javulnak a látási viszonyok, és tovább csökken a felhőzet, de a délnyugati, déli határ közelében, majd egyre inkább északkeleten is újra előfordulnak borongósabb körzetek, másutt azonban nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani. A nyugatiasra forduló szelet a Dunántúli-középhegységben és északkeleten kísérhetik élénk széllökések.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható.
Szombat
A legtöbb helyen derült, napos idő várható, de kisebb körzetekben tartósabban megmaradhat az éjszaka képződő – zúzmarás – köd, illetve rétegfelhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatira, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 1 és plusz 6 fok között valószínű.
Vasárnap
Észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, ami miatt felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel. A szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Néhány helyen előfordulhat hózápor. A minimum-hőmérséklet mínusz 5 és plusz 1, a maximum-hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul.
Címlapkép: A Serpentine Úszóklub tagjai a hagyományos karácsonyi úszóverseny, a Peter Pan-kupa idején a londoni Hyde Park Serpentine-tavában 2025. december 25-én. A karácsony első napi versenyt a klubtagok az időjárástól függetlenül 1864 óta minden évben megtartják a tó jéghideg vizében. Címlapkép forrása: MTI/EPA/Tolga Akmen
