Itt az előrejelzés: ilyen időjárásra számíthatunk az év utolsó napjaiban

Jellemzően napos idő várható december utolsó hétvégéjén, de kisebb körzetekben tartósan megmaradhat az éjszaka képződő köd. A szél élénk, vasárnap egyes helyeken akár viharos is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 1 és 6 Celsius-fok között alakul és visszatérnek az éjszakai fagyok is - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Péntek

Karácsony második napján gyorsan javulnak a látási viszonyok, és tovább csökken a felhőzet, de a délnyugati, déli határ közelében, majd egyre inkább északkeleten is újra előfordulnak borongósabb körzetek, másutt azonban nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani. A nyugatiasra forduló szelet a Dunántúli-középhegységben és északkeleten kísérhetik élénk széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható.

Szombat

A legtöbb helyen derült, napos idő várható, de kisebb körzetekben tartósabban megmaradhat az éjszaka képződő – zúzmarás – köd, illetve rétegfelhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatira, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 1 és plusz 6 fok között valószínű.

Vasárnap

Észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, ami miatt felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel. A szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Néhány helyen előfordulhat hózápor. A minimum-hőmérséklet mínusz 5 és plusz 1, a maximum-hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul.

