Megbukott a diktátor, kézzel fogható változás jön a véres polgárháborúból kilábaló országban

Az új szíriai bankjegyek bevezetéséről szóló rendelet
a jövő év első napját jelöli meg a bankjegycsere kezdeteként.
Abdulkader Huszrije hozzátette, hogy a részletes szabályokról és a lebonyolítás pontos menetéről később adnak tájékoztatást.
A Reuters a nyáron számolt be arról, hogy Szíria a bankjegycsere előkészítésének részeként újabb, kisebb címletű bankjegyeket tervez bevezetni (a forgalomban levő bankjegyekről két nulla levágásával), abban a reményben, hogy ezzel sikerül helyreállítani a lakosság bizalmát a súlyosan leértékelődött szíriai font iránt.
A fizetőeszköz vásárlóereje a 14 éven át tartó szíriai polgárháború következtében történelmi mélypontra zuhant.
A háború tavaly decemberben Bassár el-Aszad elnök megbuktatásával ért véget.
A jegybankelnök hangsúlyozta: a bankjegycsere rendezett keretek között, fokozatosan történik meg. A bankszektor szereplői abban bíznak, hogy az intézkedés enyhíti az inflációval kapcsolatos aggodalmakat, és nem súlyosbítja a jelenleg is magas árakkal küszködő lakosság helyzetét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kimondta a Kreml: Moszkva hajlandó írásba adni, hogy Kelet-Európának nem kell katonai támadástól félnie
Oroszország "nyitott" a párbeszédre.
Tragédia a világhírű hegyen: öten meghaltak a mentőakció közben
Két cseh turista is az áldozatok között.
Itt az előrejelzés: ilyen időjárásra számíthatunk az év utolsó napjaiban
Nem valószínű a csapadék.
Megosztotta első karácsonyi üzenetét XIV. Leó pápa
20 ezren hallgatták a Vatikánban.
Miért sértődik meg mindenki az ünnepi asztalnál? Így éljük túl a karácsonyi vacsorát
Túlélési útmutató az ünnepekre.
Váratlan fordulat a sötét botrányban: egy rahedli új iratra bukkantak
Pedig a törvényi határidő már rég letelt.
Nem volt tiszta az elnökválasztás, részben törölték az eredményt Magyarországtól délre
Akár a győztes kilétét is befolyásolhatja.
Lassulás a fontos mutatóban: beköszöntött a leszálló ág Oroszországban az év végére
Csökkenést jelentettek Moszkvában.
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.