Megbukott a diktátor, kézzel fogható változás jön a véres polgárháborúból kilábaló országban
Megbukott a diktátor, kézzel fogható változás jön a véres polgárháborúból kilábaló országban

MTI
|
Portfolio
Szíria 2026. január 1-jén megkezdi az Aszad-korszak bankjegyeinek cseréjét - jelentette be csütörtökön az ország jegybankelnöke.

Az új szíriai bankjegyek bevezetéséről szóló rendelet

a jövő év első napját jelöli meg a bankjegycsere kezdeteként.

Abdulkader Huszrije hozzátette, hogy a részletes szabályokról és a lebonyolítás pontos menetéről később adnak tájékoztatást.

A Reuters a nyáron számolt be arról, hogy Szíria a bankjegycsere előkészítésének részeként újabb, kisebb címletű bankjegyeket tervez bevezetni (a forgalomban levő bankjegyekről két nulla levágásával), abban a reményben, hogy ezzel sikerül helyreállítani a lakosság bizalmát a súlyosan leértékelődött szíriai font iránt.

A fizetőeszköz vásárlóereje a 14 éven át tartó szíriai polgárháború következtében történelmi mélypontra zuhant.

A háború tavaly decemberben Bassár el-Aszad elnök megbuktatásával ért véget.

A jegybankelnök hangsúlyozta: a bankjegycsere rendezett keretek között, fokozatosan történik meg. A bankszektor szereplői abban bíznak, hogy az intézkedés enyhíti az inflációval kapcsolatos aggodalmakat, és nem súlyosbítja a jelenleg is magas árakkal küszködő lakosság helyzetét.



