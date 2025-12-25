  • Megjelenítés
Sok helyen ébredtek ma fehér tájra: megérkezett a hó Magyarországra
Sok helyen ébredtek ma fehér tájra: megérkezett a hó Magyarországra

Több magyar tájra is megérkezett a hó karácsonykor, az ország nagy részére csapadékot hozott egy ciklon.

A HungaroMet beszámolója szerint ma reggelre Magyarország nyugati területein fehér lett a karácsony. Elsősorban az Alpokalján és a Balaton-felvidéken hozott havat egy jelentősebb csapadékzóna. Kiemelték, hogy ennek a központja jelenleg Olaszországban van, de az örvénylő ciklon az ország mintegy kétharmadán is csapadékot eredményezett. Jelentős mennyiségű eső jutott a déli és délnyugati területekre, ahol sok helyen a 10 mm-t is meghaladta a lehulló csapadék.

Az Alföldön zömmel eső, éjjel havas eső, míg a Dunántúlon döntően havas eső, hó hullott

– írják.

A hűvösebbre forduló időjárás eredményeként az Alpokalján és a Balatonnál havas karácsonyi tájra ébredhettek az emberek. Nem nagy mennyiségről van szó, többnyire lepel, vagyis maximum 2-3 centiméteres hó esett le. Ennél nagyobb mennyiséget is mértek pár helyen, de többnyire csak a magasabb hegyvidéki helyeken, illetve a nyugati határ mentén.

Címlapkép forrása: Bernd Thissen/picture alliance via Getty Images

