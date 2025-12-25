Sok helyen ébredtek ma fehér tájra: megérkezett a hó Magyarországra

A HungaroMet beszámolója szerint ma reggelre Magyarország nyugati területein fehér lett a karácsony. Elsősorban az Alpokalján és a Balaton-felvidéken hozott havat egy jelentősebb csapadékzóna. Kiemelték, hogy ennek a központja jelenleg Olaszországban van, de az örvénylő ciklon az ország mintegy kétharmadán is csapadékot eredményezett. Jelentős mennyiségű eső jutott a déli és délnyugati területekre, ahol sok helyen a 10 mm-t is meghaladta a lehulló csapadék.
Az Alföldön zömmel eső, éjjel havas eső, míg a Dunántúlon döntően havas eső, hó hullott
– írják.
A hűvösebbre forduló időjárás eredményeként az Alpokalján és a Balatonnál havas karácsonyi tájra ébredhettek az emberek. Nem nagy mennyiségről van szó, többnyire lepel, vagyis maximum 2-3 centiméteres hó esett le. Ennél nagyobb mennyiséget is mértek pár helyen, de többnyire csak a magasabb hegyvidéki helyeken, illetve a nyugati határ mentén.
Címlapkép forrása: Bernd Thissen/picture alliance via Getty Images
Több mint 100 éve jöttek az országba, megújították a zöldségtermesztést – Testvérvárosok ápolják örökségüket
A bolgárkertészek jellemzően Budapest, illetve vasúti csomópontok környékén telepedtek le.
Egymás után második éjjel csaptak le az oroszok: leálltak a kritikus létesítmények Ukrajnában
Közel száz drón zúdult Ukrajnába.
Gigantikus üzletet jelentett be az olajóriás
Stratégiai átalakítás.
Terrortámadás készült Tyumeny régiójában
Megakadályozták.
Szétcsúszott a sztárcsapat: már nem is olyan fantasztikus a Fantasztikus Hetes
Repedezik az AI-sztori.
Felsővezetők élete: mit tesz húsz év hatalom, pénz és megfelelés az emberrel?
Hosszútávú magyar kutatás ad most választ a kérdésekre.
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.