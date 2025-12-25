Tűzvész után árvíz csapott le: a trópusokról érkeznek a légköri folyók

A januári erdőtüzek által sújtott térségekben evakuációs figyelmeztetéseket adtak ki. Ezeken a területeken a növényzet elpusztult, így a talaj jóval kevésbé képes felszívni a vizet. San Bernardino megye tűzoltói szerdán autókból mentettek ki embereket, miután sár és törmelék zúdult a Wrightwoodba vezető útra. A Los Angelestől mintegy 130 kilométerre északkeletre fekvő üdülővárosban házról házra járva ellenőrizték a lakókat, a környéken pedig menedékhely igénybevételére szóló utasítást adtak ki.
Travis Guenther és családja Lytle Creekben rekedt, miután az áradó víz elmosta a környék egyetlen hídját. Több mint egy tucat szomszédjuk a helyi közösségi házban húzta meg magát, mások szállodában találtak menedéket.
Aki reggel elment dolgozni, most a túloldalon rekedt. A családok fele itt van, a másik fele a patak túlpartján
– mondta Guenther. Hozzátette, hogy elegendő készletük van, és a közel 280 fős közösség tagjaival együttműködve szervezik az ellátást.
Az Orange megyei erdőtűz által érintett, égési nyomokat viselő területeken szintén elrendelték az evakuálást. A tengerparti övezetekben, köztük Malibuban, szerda estig árvízriasztás volt érvényben. Az 5-ös autópálya egy szakaszát a Burbank repülőtér közelében le kellett zárni.
A viharokat több, a trópusokról érkező légköri folyó okozza. Ilyenkor általában 1–2,5 centiméter csapadék hullik, most viszont 10–20 centiméterre számítanak, a hegyekben pedig ennél is többre. A Sierra Nevadában a heves havazás és az erős szél miatt helyenként szinte nullára csökkent a látótávolság, a Tahoe-tó környékén pedig jelentős a lavinaveszély. Gavin Newsom kormányzó hat megyében szükségállapotot hirdetett, a Kaliforniai Nemzeti Gárda készenlétben áll. Sacramento közelében egy, az időjárással összefüggő balesetben életét vesztette egy 19 éve szolgáló megyei rendőr, aki feltehetően túl gyorsan hajtott a nedves úton.
Címlapkép forrása: 2025 Los Angeles Times via Getty Images
Több mint 100 éve jöttek az országba, megújították a zöldségtermesztést – Testvérvárosok ápolják örökségüket
A bolgárkertészek jellemzően Budapest, illetve vasúti csomópontok környékén telepedtek le.
Egymás után második éjjel csaptak le az oroszok: leálltak a kritikus létesítmények Ukrajnában
Közel száz drón zúdult Ukrajnába.
Gigantikus üzletet jelentett be az olajóriás
Stratégiai átalakítás.
Terrortámadás készült Tyumeny régiójában
Megakadályozták.
Szétcsúszott a sztárcsapat: már nem is olyan fantasztikus a Fantasztikus Hetes
Repedezik az AI-sztori.
Felsővezetők élete: mit tesz húsz év hatalom, pénz és megfelelés az emberrel?
Hosszútávú magyar kutatás ad most választ a kérdésekre.
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.