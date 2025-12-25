  • Megjelenítés
Tűzvész után árvíz csapott le: a trópusokról érkeznek a légköri folyók
Gazdaság

Tűzvész után árvíz csapott le: a trópusokról érkeznek a légköri folyók

Portfolio
Erős téli vihar söpört végig Dél-Kalifornián. Az esőzés mára ugyan alábbhagyott, de az előrejelzések szerint karácsony napján újabb front érkezik záporokkal és zivatarokkal. A meteorológusok szerint évek óta nem volt ilyen csapadékos karácsony a térségben, helyenként villámárvizek és sárlavinák is kialakulhatnak - írta meg az ABC News.

A januári erdőtüzek által sújtott térségekben evakuációs figyelmeztetéseket adtak ki. Ezeken a területeken a növényzet elpusztult, így a talaj jóval kevésbé képes felszívni a vizet. San Bernardino megye tűzoltói szerdán autókból mentettek ki embereket, miután sár és törmelék zúdult a Wrightwoodba vezető útra. A Los Angelestől mintegy 130 kilométerre északkeletre fekvő üdülővárosban házról házra járva ellenőrizték a lakókat, a környéken pedig menedékhely igénybevételére szóló utasítást adtak ki.

Travis Guenther és családja Lytle Creekben rekedt, miután az áradó víz elmosta a környék egyetlen hídját. Több mint egy tucat szomszédjuk a helyi közösségi házban húzta meg magát, mások szállodában találtak menedéket.

Aki reggel elment dolgozni, most a túloldalon rekedt. A családok fele itt van, a másik fele a patak túlpartján

– mondta Guenther. Hozzátette, hogy elegendő készletük van, és a közel 280 fős közösség tagjaival együttműködve szervezik az ellátást.

Még több Gazdaság

Sok helyen ébredtek ma fehér tájra: megérkezett a hó Magyarországra

Nagyon kéne a hó és a hideg a földeken

Aggasztó számok érkeztek: tízezrek keresték fel az orvost az elmúlt héten ezzel a tünettel

Az Orange megyei erdőtűz által érintett, égési nyomokat viselő területeken szintén elrendelték az evakuálást. A tengerparti övezetekben, köztük Malibuban, szerda estig árvízriasztás volt érvényben. Az 5-ös autópálya egy szakaszát a Burbank repülőtér közelében le kellett zárni.

A viharokat több, a trópusokról érkező légköri folyó okozza. Ilyenkor általában 1–2,5 centiméter csapadék hullik, most viszont 10–20 centiméterre számítanak, a hegyekben pedig ennél is többre. A Sierra Nevadában a heves havazás és az erős szél miatt helyenként szinte nullára csökkent a látótávolság, a Tahoe-tó környékén pedig jelentős a lavinaveszély. Gavin Newsom kormányzó hat megyében szükségállapotot hirdetett, a Kaliforniai Nemzeti Gárda készenlétben áll. Sacramento közelében egy, az időjárással összefüggő balesetben életét vesztette egy 19 éve szolgáló megyei rendőr, aki feltehetően túl gyorsan hajtott a nedves úton.

Kapcsolódó cikkünk

Dermesztő fordulat: míg Európa nagy részét elkerüli a hó, egy sivatagi országban már készíthetik a síléceket

Címlapkép forrása: 2025 Los Angeles Times via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nem kell külföldre vinni a pénzt, degeszre keresheted magad a magyar tőzsdén!
Előbukkant a legújabb béketerv, Moszkva Európát sem támadhatná – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Lidl-vásárlók figyelem: tejterméket kellett visszahívni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility