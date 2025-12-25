Tűzvész után árvíz csapott le: a trópusokról érkeznek a légköri folyók

A januári erdőtüzek által sújtott térségekben evakuációs figyelmeztetéseket adtak ki. Ezeken a területeken a növényzet elpusztult, így a talaj jóval kevésbé képes felszívni a vizet. San Bernardino megye tűzoltói szerdán autókból mentettek ki embereket, miután sár és törmelék zúdult a Wrightwoodba vezető útra. A Los Angelestől mintegy 130 kilométerre északkeletre fekvő üdülővárosban házról házra járva ellenőrizték a lakókat, a környéken pedig menedékhely igénybevételére szóló utasítást adtak ki.

Travis Guenther és családja Lytle Creekben rekedt, miután az áradó víz elmosta a környék egyetlen hídját. Több mint egy tucat szomszédjuk a helyi közösségi házban húzta meg magát, mások szállodában találtak menedéket.

Aki reggel elment dolgozni, most a túloldalon rekedt. A családok fele itt van, a másik fele a patak túlpartján

– mondta Guenther. Hozzátette, hogy elegendő készletük van, és a közel 280 fős közösség tagjaival együttműködve szervezik az ellátást.

Az Orange megyei erdőtűz által érintett, égési nyomokat viselő területeken szintén elrendelték az evakuálást. A tengerparti övezetekben, köztük Malibuban, szerda estig árvízriasztás volt érvényben. Az 5-ös autópálya egy szakaszát a Burbank repülőtér közelében le kellett zárni.

A viharokat több, a trópusokról érkező légköri folyó okozza. Ilyenkor általában 1–2,5 centiméter csapadék hullik, most viszont 10–20 centiméterre számítanak, a hegyekben pedig ennél is többre. A Sierra Nevadában a heves havazás és az erős szél miatt helyenként szinte nullára csökkent a látótávolság, a Tahoe-tó környékén pedig jelentős a lavinaveszély. Gavin Newsom kormányzó hat megyében szükségállapotot hirdetett, a Kaliforniai Nemzeti Gárda készenlétben áll. Sacramento közelében egy, az időjárással összefüggő balesetben életét vesztette egy 19 éve szolgáló megyei rendőr, aki feltehetően túl gyorsan hajtott a nedves úton.

Címlapkép forrása: 2025 Los Angeles Times via Getty Images