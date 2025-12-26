6 százalék alatt nőnek idén Kína ipari nagyvállalatai

A kínai ipari nagyvállalatok összesített termelése 5,9 százalékkal nőhet idén - közölte az ipari minisztérium, amelynek előrejelzését a CCTV kínai állami televízió ismertette.

A kínai statisztikai hivatal adatai szerint tavaly az együttes termelés 5,8 százalékkal, az idei év első tizenegy hónapban pedig 6 százalékkal nőtt.

Novemberben az éves szintű növekedés csupán 4,8 százalék volt, tavaly augusztus óta a legkisebb.

Kínában azok számítanak nagyvállalatoknak, amelyeknek az éves bevétele meghaladja a 20 millió jüant (2,85 millió dollár, 1 jüan=47,2 forint).

